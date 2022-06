“Son los planes de Dios”: el duro momento que atraviesa Belén Francese y su familia

Por un momento, Belén Francese dejó la risa y su característico buen humor de lado. Invitada al ciclo de Andy Kusnetzoff PH, podemos hablar, la actriz y poetiza aprovechó que sus compañeros de velada contaron sus experiencias con la muerte para recordar a su padre y para compartir, además, el difícil momento que atraviesa su familia.

“A mi me pasa que yo creo que cuando alguien no está, en algún momento de tu vida sentís que está con vos”, empezó. Luego, explicó que sintió la compañía de su papá y de su hermano en situaciones muy puntuales, a través de señales muy claras, y a modo de ejemplo recordó: “Cuando fui a tener a Vito, el día del parto, de algún modo sentí que alguien me tocaba el hombro”, revivió, y tocó la parte derecha de su cuerpo. Luego explicó que del otro lado estaba su marido, y que esa sensación fue muy clara para ella: “Sentí que fue mi papá que estaba ahí apoyándome en ese momento tan especial y tan único”, confesó.

Luego de relatar esa experiencia, Andy le preguntó por el proyecto de formar una familia ensamblada. Con dolor, la actriz habló del drama familiar que atraviesa su familia. “Siempre me llevé bárbaro con las nenas de mi marido, pero ahora falleció la mamá de ellas y por eso vamos a vivir todos juntos”, contó. “Son los planes de Dios. Creo que todo te va marcando. Y en algún punto, más allá de que es una tragedia espantosa, en un punto nosotros siempre quisimos, no de este modo, a toda la familia junta”, agregó.

Por último, Belén contó que con su marido están repartidos, apoyando a las hijas de su pareja en este momento tan difícil. “Poniéndole el pecho, garra y fuerza”, expresó. “Son cambios muy movilizantes, pero al mismo tiempo te ayudan a enfrentar estas situaciones difíciles con amor y fuerza”.

La exesposa de Fabián Lencinas -la pareja de Belén- y madre de sus dos primeras hijas murió hace dos meses a los 47 años como consecuencia de un ACV. La trágica situación llevó a Francese y a su marido a reacomodar su vida familiar y pensar en vivir todos juntos con el pequeño bebé de la pareja: Vito.