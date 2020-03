Sophie Turner y un mensaje muy importante para prevenir el avance del coronavirus Fuente: Archivo

Hace muy pocos días, la actriz Evangeline Lilly generó un verdadero revuelo en redes sociales cuando en su cuenta de Instagram contó que había dejado a sus hijos en un campamento de verano .

En medio del brote por el coronavirus, la actriz de Lost se mostró absolutamente despreocupada y no le prestó ninguna atención a las recomendaciones de aislamiento que tan importantes son para evitar la propagación del virus. Frente a esa publicación, fueron miles los mensajes de repudio por parte de sus seguidores, pero ahora fue Sophie Turner la que tomó cartas en el asunto .

La intérprete que ganó enorme popularidad por su rol de Sansa Stark en Game of Thrones , grabó un video junto a su marido Joe Jonas y, utilizando un divertido filtro, enviaron un mensaje muy serio: es crucial quedarse en casa a la hora de combatir el virus .

A raíz de una opinión utilizada por Evangeline Lilly, en la que dijo que para ella era más importante "su libertad que su salud" (pasando en alto que no es solo su salud, porque al contagiarse también contagiará a muchas otras personas más), Sophie Turner exclamó en el video: " Quédense adentro, no sean estúpidos , incluso aún si valoras tu "libertad" más que tu salud. No me interesa tu libertad porque haciendo eso podrías estar infectando a otras personas vulnerables que se encuentran a tu alrededor. Así que quédense adentro ".

De esa forma, y como están haciendo muchísimos famosos en Hollywood como Kevin Bacon o Idris Elba , Sophie Turner activamente lleva adelante su campaña personal con el objetivo de concientizar sobre la importancia de aislarse frente al coronavirus.