Idris Elba sobre el coronavirus: "Siento el compromiso de contarle a la gente que esto es real" Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de marzo de 2020 • 17:45

Hace una semana, el actor Idris Elba le contó al mundo que tenía coronavirus . A través de un mensaje publicado en redes sociales, el protagonista de la serie The Wire reveló que tras estar en contacto con una persona que portaba el Covid-19 sin saberlo, decidió hacerse el test que resultó positivo. En diálogo virtual con Oprah Winfrey , el británico contó cómo se siente, reveló que su mujer también se contagió y llamó a tomar conciencia sobre la enfermedad.

"Podría estar en la calle, podría estar en mi casa con toda mi familia. Podría estar esparciendo esto ya que no tengo ningún síntoma", dijo desde el estado de Nuevo México, lugar en donde se encontraba grabando una serie al momento del diagnóstico. "El médico me explicó que es probable que haya tenido síntomas sin darme cuanta. Cuando fui a verlo, tenía un poco de dolor de cabeza y algo de molestias corporales, pero le eché la culpa a la cantidad de viajes que venía haciendo y a la altitud en la que está la ciudad en la que vivo ahora. Acababa de terminar otro trabajo unos días antes y ya estaba con este nuevo, no tuve vacaciones entonces supuse que el cansancio se debía a eso, no a síntomas del Covid-19".

Elba aseguró que más allá de eso, no tuvo ningún dolor ni tampoco levantó fiebre. Según contó, se siente bien mentalmente y está aprovechando este descanso forzoso al que está obligado por la cuarentena.

"Siento que mucha gente no se veía venir lo que está pasando, porque no parece algo cercano, por momentos. Había muchas teorías dando vueltas, que era una conspiración, que no era real. Cuando me hice el test y dio positivo se volvió muy real. Siempre lo ha sido para mí, pero de repente se volvió algo tangible, y sentí la necesidad de decirle a la gente que esto es real".

El actor dijo que Tom Hanks y Rita Wilson , quienes también contrajeron el virus, en Australia, y ya fueron dados de alta, lo inspiraron a compartir con el mundo lo que le estaba pasando. "Hola amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebre leve, también", explicaba el protagonista de Quisiera ser grande hace unos días . "Para hacer las cosas bien, como deben hacerse en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y nos dio positivo ", reveló a través de un video Hanks , al contar que iban a aislarse durante un tiempo.