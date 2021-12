Sorpresas y decepciones: famosos que se enamoraron en el set y lo confesaron décadas más tarde

En Hollywood abundan las historias de actores que tuvieron flechazos en rodajes, concretaron esa relación, e incluso llegaron a formar una familia. Al mismo tiempo, muchas celebridades terminaron siendo pareja de famosos por quienes sentían cosas antes de conocerlos personalmente. Sin embargo, son pocos los relatos de colegas que se enamoraron en el set -o incluso previamente-, pero prefirieron revelarlo tiempo después . En esta nota recordamos esas anécdotas sobre las confesiones que llegaron en el momento menos pensado.

Sandra Bullock y Keanu Reeves, enamorados sin saberlo

Keanu Reeves y Sandra Bullock Mark Davis - WireImage

El caso de Keanu Reeves y Sandra Bullock es un ejemplo de cómo en ocasiones los sentimientos, al ser guardados, ya no pueden concretarse una vez que pasó un largo tiempo. Los actores se hicieron muy amigos durante el rodaje de Máxima velocidad a comienzos de los 90, pero décadas más tarde fue la ganadora del Oscar quien decidió revelar que en esa filmación había experimentado un amor muy profundo por su coprotagonista. La noticia sorprendió al actor de Matrix, quien en el programa de Ellen DeGeneres reaccionó visiblemente conmocionado, pero por un dato muy importante que había preservado por años: él también se había enamorado de ella y tampoco había querido decírselo.

Sandra Bullock y su enamoramiento de Keanu Reeves - Fuente: YouTube

“Pienso en cuán lindo era Keanu y en lo difícil que era concentrarse durante el rodaje”, había dicho Bullock en 2018. “Nunca salimos, creo que había algo de mí que no le gustaba, pero me parece que fuimos amigos por tanto tiempo gracias a que no pasó nada”, sumó la actriz. Al ver el video con las declaraciones, Reeves fue contundente: “No sabía que le había pasado eso, pero evidentemente Sandra no sabía que yo estaba enamorado de ella”, reveló. Entonces, la conductora quiso saber si había pasado algo entre ellos: “Estábamos trabajando”, aclaró Reeves, quien volvió a formar dupla con Bullock en 2006 en la película del argentino Alejandro Agresti, La casa del lago.

Keanu Reeves confesó que le gustaba Sandra Bullock - Fuente: YouTube

En noviembre de este año, en diálogo con la revista Esquire, la actriz afirmó que siempre creyó que “estar juntos” habría arruinado la amistad que supieron construir. “Keanu es un tipo que, creo, es amigo de todas las mujeres con las que salió. No creo que haya nadie que tenga algo horrible para decir sobre él, así que tal vez podríamos haber sobrevivido ”, expresó. En la actualidad, el actor está en pareja con la artista Alexandra Grant y Bullock sigue en una relación estable con Bryan Randall. Sin embargo, ella confesó que le gustaría volver a trabajar con su amigo. “Nada me encantaría más que hacer una comedia con Keanu antes de morirnos, solo riendo con él”, manifestó.

Michael Vartan, rendido a los pies de Drew Barrymore

Drew Barrymore y Michael Vartan en una escena de Jamás besada Archivo

La comedia romántica de Raja Gosnell Jamás besada, que cimentó la fama de su protagonista, Drew Barrymore, cumplió en 2021 nada menos que 22 años, y en septiembre la actriz decidió rendirle un homenaje en su programa, The Drew Barrymore Show. Para deleite de los fans de la inolvidable película, Drew reunió en un living al aire libre a Molly Shannon (quien interpretó a Anita en el largometraje), a David Arquette (quien personificó a Rob Geller) y a Michael Vartan, el galán de la película, quien se puso en la piel del profesor Sam Coulson. Los cuatro compartieron diversas anécdotas del rodaje y recordaron las secuencias más icónicas, entre ellas, la del beso final entre Josie y Sam. En ese momento, el actor de 53 años le contó a Drew, de 46, que ver el beso siempre lo pone muy emocional, y decidió contarle el porqué.

Michael Vartan y Drew Barrymore se reencontraron más de dos décadas después del rodaje de Jamás besada

“Esta película ha sido una parte muy grande de mi vida. Cada vez que me paran por la calle lo hacen para mencionarme a Jamás besada, así que es maravilloso estar en la reunión y haber sido parte del elenco”, dijo el actor de Alias, y luego se puso más personal. “Hay una historia sobre la famosa escena [del beso] sobre la que he hablado con pocas personas, y no sé si debería hacerlo ahora porque vos no la conocés”, le dijo a la actriz, a quien finalmente le terminó confesando que el besarla en ese campo de béisbol se sintió “demasiado real”.

“Nos abrazamos, nos empezamos a besar y vos realmente me besaste, me besaste mucho, y debo decirte que no estaba nada listo. Ahora soy un hombre, pero entonces era un joven muchacho y tenía sentimientos, sentimientos que experimenté muy rápido”, le confesó Vartan, quien tambien admitió que lo que sentía su personaje se le confundió con sus propios sentimientos hacia ella. “Entonces entré en pánico. Por suerte pude seguir con otras escenas con facilidad, pero la verdad es que besabas muy bien”, dijo entre risas. Barrymore, con su estilo descontracturado a la hora de conducir, también le contó un secreto.

“¿Sabés qué?”, comenzó. “Vos no estabas casado en ese momento así que me mandé a besarte así porque estabas soltero y supuse que no iba a ofender a nadie y vos hiciste algo que para mí es lo más romántico que se puede hacer en un beso, que es el hecho de tomar el rostro de la mujer con las manos”, le expresó a su colega, con quien luego se sacó unas fotos para Instagram que inmortalizaron ese necesario reencuentro.

Jake Gyllenhaal, enamorado de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Jake Gyllenhaal en la película The Good Girl Archivo

La película de Miguel Arteta Una buena chica no solo significó el despegue de Jennifer Aniston de su faceta de comediante vista en Friends. El drama, con un excelente guion del creador de The White Lotus, Mike White, también permitió el lucimiento de Jake Gyllenhaal, quien en 2002 ya despuntaba como un actor de enorme talento.

Jennifer Aniston y Jake Gyllenhaal Mark Mainz - Getty Images North America

Sin embargo, más allá de sus méritos artísticos, el film fue recordado recientemente por Jake -que interpretó a Holden Worther en el largometraje, un joven que se enamoraba casi obsesivamente de su compañera de trabajo, Justine Last, el personaje de Aniston-, quien declaró que fue muy difícil filmar las escenas románticas con su compañera. ¿El motivo? Sentía cosas muy fuertes por Jennifer y no podía decirlas.

“Filmar las escenas de sexo fue una tortura, sí, lo fue”, dijo Gyllenhaal en el programa The Howard Stern Show, pero hizo una salvedad: “Quiero decir, fue una mezcla de sensaciones. Las escenas de amor son incómodas porque quizás hay 30 o 50 personas viéndolas en el set. Eso no me excita”, continuó. “Es extrañamente mecánico y también es un baile, estás haciendo una coreografía para una cámara. Como en las escenas de una pelea, hay que coreografiarlas”.

Aniston y Gyllenhaal brindaron grandes interpretaciones en Una buena chica Archivo

Luego de que Gyllenhaal admitiera que estaba enamorado de la actriz en el rodaje, Stern indagó en sus miedos en las secuencias románticas y le preguntó cómo hizo para no confundirse más. Con gran manejo discursivo, Jake prefirió no responder esa pregunta y se limitó a hablar sobre la parte técnica de un film bisagra en su vida. Tan solo tres años después de su estreno, el actor conseguía su primera nominación al Oscar por su memorable interpretación en Secreto en la montaña.

Matthew McConaughey y su confesión a Reese Witherspoon

La reacción de Reese Witherspoon luego de que Matthew McConaughey le confesara que había estado enamorado de ella Captura de pantalla

En plena promoción de la secuela del film animado Sing, Reese Witherspoon se enteró junto a la audiencia que estaba mirando el programa de Ellen DeGeneres que su compañero en la película, Matthew McConaughey, había estado enamorado de ella en el pasado. La cara de shock de la actriz de Big Little Lies quedó registrada en cámara y divirtió al actor, quien se explayó sobre esos sentimientos que tuvo tiempo atrás y que en este caso no se habrían suscitado en el set de Mud, la cruda película de 2012 de Jeff Nichols en la que trabajaron juntos, dado que el actor ya se encontraba casado con Camila Alves, aunque tampoco aclaró si ese rodaje reavivó su amor por Reese.

La confesión llegó cuando DeGeneres quiso saber cuál había sido el primer famoso del que se habían enamorado. La primera en responder fue Whitherspoon, quien habló de Jim Morrison, líder de The Doors. Al llegarle el turno a Matthew, no lo dudó un segundo: “Yo estaba un poco enamorado de la joven que está sentada a mi izquierda. Ella fue uno de mis primeros amores imposibles y si has visto la película [haciendo referencia al film Verano del ‘62: Fin de la inocencia, de 1991], es inevitable no estar enamorado de ella”, subrayó. Al percibir cierta incredulidad, reafirmó: “Esto es verdad, es una historia real”.

Matthew McConaughey y Reese Witherspoon promocionando la secuela de Sing

Asimismo, McConaughey recordó el momento exacto en el que se cruzó por primera vez con la actriz en el año 2006, luego de que ella ganara el Oscar por su trabajo en Johnny & June, pasión y locura. “Nos encontramos en un restaurante en Beverly Hills, nos dijimos ‘hola’ y compartimos un trago”, relató. “Recuerdo que me felicitaste por mi premio”, sumó Whiterspoon. Al igual que en el caso de Bullock y Reeves, decidieron que la química que tenían no pasara a mayores y siguieron adelante con sus vidas. “Quiero contar que Matthew robó mi corazón el día de mi casamiento. Ese día, él bailó con todas las invitadas que tenían más de 65 años... Ese es el tipo de persona que es. Mi madre podría haber muerto ese día, estaba como ‘oh, dios mío’”, contó Reese, quien ahora es una gran amiga del actor, cuyo agente fue precisamente su esposo, Jim Toth.

Jennifer Aniston y David Schwimmer, amor secreto en Friends

Jennifer Aniston y David Schwimmer se enamoraron filmando Friends Instagram.com

Uno de los acontecimientos televisivos más importantes del año fue la reunión de Friends, que se pudo ver en nuestro país a partir del 29 de junio por la plataforma de streaming HBO Max. El anticipado especial nominado al Emmy mostró el reencuentro de los protagonistas, su visita el set donde filmaron de 1994 a 2004 y, entre otras perlitas, una charla con el host del evento, James Corden. Una de las preguntas del conductor fue el disparador para que Jennifer Aniston y David Schwimmer -los inolvidables Rachel Green y Ross Geller- contaran por primera vez públicamente que se habían enamorado durante el rodaje de la serie.

David Schwimmer y Jennifer Aniston Jim Smeal - Ron Galella Collection

“En la primera temporada Jen me gustaba mucho, y en algún momento el sentimiento fue mutuo. Pero fue como dos barcos cruzándose en el océano, porque alguno de los dos siempre estaba en una relación con otra persona y ese fue un límite que nunca cruzamos. Respetamos eso”, declaró el actor. Por su parte, Aniston habló de cómo los televidentes esperaban ansiosos el primer beso entre sus personajes, mientras que ellos estaban muy preocupados porque, aunque ese momento se gestaba en el plano de la ficción, en simultáneo significaba muchísimo para ambos.

Trailer de la reunión de Friends

De hecho, los amigos y colegas admitieron en la reunión que las escenas románticas entre Ross y Rachel los ayudaron en cierta forma a lidiar con lo que sentían cuando se apagaban las cámaras. “Canalizamos nuestra adoración y amor en la historia de Ross y Rachel”, explicó Aniston, quien también reveló que entre toma y toma se abrazaba con Schwimmer en el sillón del Central Perk, donde se quedaban dormidos juntos. La confesión de los actores fue, sin dudas, la gran sorpresa del especial sobre la querida sitcom.