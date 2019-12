Ricardo Montaner y su yerno, Camilo Echeverry, dijeron presente en el show de Club 57 para apoyar a Evaluna Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2019 • 12:45

Este fin de semana Ricardo Montaner dijo presente en el Gran Rex para apoyar a su hija Evaluna, quien protagonizó el show de Club 57, la serie juvenil de Nickelodeon que desembarcó en el teatro. El cantante fue acompañado de Camilo Echeverry, el prometido de su hija, y ambos posaron muy divertidos para los fotógrafos.

La serie se estrenó en mayo y coronó su final con una gira por América Latina. Cabe destacar que Montaner fue el compositor de la banda sonora original, en conjunto con sus hijos Mau y Ricky, su yerno -autor del hit "Tutu"- y de la propia Evaluna.

Evaluna Montaner es la protagonista de Club 57, la exitosa serie de Nickelodeon Crédito: Gerardo Viercovich

La ficción infantojuvenil cuenta la historia de Eva (Montaner) y su hermano Rubén (Sebastián Silva), quienes descubren una máquina del tiempo creada por su abuelo y que accidentalmente los lleva al año 1957. En este inesperado viaje en el tiempo, Eva se enamora de JJ (Ricardo Frascari) y decide quedarse, pero su decisión desencadena un efecto mariposa que podría cambiar sus vidas para siempre. Eva sabe que debe encontrar la forma de regresar al presente, sin renunciar a su gran amor.

Divertidos y felices. Ricardo Montaner junto a su yerno, Camilo Echeverry en el teatro Gran Rex Crédito: Gerardo Viercovich

Hace pocos días, Evaluna le contó a la revista ¡Hola! que tenía muchos nervios por la presentación en el Gran Rex porque le recordaba a sus tiempos como fan: "Me imagino a los niños y enseguida me acuerdo de cuando era pequeña e iba al teatro a ver Casi ángeles. Ese día me cambió la vida. Los vi en el escenario y me dije: 'Yo quiero estar ahí'. Hoy quiero repetir eso mismo y hacer feliz a quienes vengan a vernos".

Evaluna Montaner a puro baile en el escenario del Gran Rex Crédito: Gerardo Viercovich

Además, la autora de la canción "Me liberé" dio detalles de cómo será su boda con el compositor colombiano, con quien está comprometida desde hace más de un año. "Me caso dentro de dos meses; ya tengo el vestido, que es más o menos el que había pensado desde que tengo 15, pero será sorpresa. Será en Miami y vendrán unos 350 invitados".

Momento de chicos. Muchas coreografías de la serie se replicaron en el teatro, ante la mirada atenta de Ricardo Montaner Crédito: Gerardo Viercovich