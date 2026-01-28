Aseguran que Evangelina Anderson habría iniciado un romance con Maxi Kilates

Evangelina Anderson dejó atrás a Ián Lucas y, según parece, habría tenido un encuentro con Maximiliano Appap, cantante de la banda 18 Kilates. De acuerdo a la información que circuló, la modelo presenció un show del artista y luego habría pedido conocerlo en persona. Este rumor rápidamente encendió las alarmas y desencadenó la reacción de Lucila “La Tora” Villar, la ex Gran Hermano que tuvo una relación con él, que no terminó de la mejor manera.

Esta noticia ganó preponderancia en los medios de comunicación luego de la primicia que lanzó Martín Salwe durante la emisión de Sálvese quien pueda (América TV). Desde el panel, relató cómo se habrían conocido los protagonistas de esta historia y en qué situación están ahora.

Según Martín Salwe, Eva Anderson se habría olvidado de Ián Lucas y avanzó por Maxi Appap (Fuente: Instagram/@evaanderson)

“Evangelina está saliendo con Maxi de 18 Kilates. Tiene una fecha esto, en un lugar determinado, nocturno. Fue en C-Baila Cumbia, en Corrientes. En primer lugar, ya había un seguimiento entre ellos en las redes sociales. A ella le gustaba cómo canta, así que el 17 de enero lo fue a ver con dos amigos y una amiga. Después del recital, donde la pasó súper, pidió pasar al camarín”, explayó Salwe.

“Cuando todos pensábamos que ella estaba enganchadísima con Ian Lucas, ella estaba mirando a Maxi, gran cantante y churro”, recalcó el panelista y luego detalló: “Después de la charla hubo una foto vertical, una horizontal y una selfie. Me cuentan que ella se rio mucho y quedó como loca”.

El entorno interpretó un buen ida y vuelta entre ambos y esto habría abierto la puerta a un trato más cercano. Lo que quedó de una visita a un concierto terminó en algo más, dio a entender el panelista de SQP junto al resto del equipo que conduce (temporalmente) Sabrina Rojas.

Maxi Appap habría conocido en persona a Anderson tras su show en Corrientes el 17 de enero (Fuente: Instagram/@maxikilates)

En sintonía con lo que comentó Salwe, Majo Martino intervino en la charla y confirmó que Anderson, su amiga, la invitó también para ir al show, pero que al fin desistió porque ese tipo de música no le interesa. “Solo sé que no pasó nada”, agregó entre risas. Antes de finalizar con el tema, el panelista concluyó: “Hoy Ian Lucas aseguró que Evangelina para él es un capítulo cerrado”.

La Tora no le recomienda a Evangelina Anderson salir con Maxi de 18 Kilates

Después de presentar aquella versión de romance entre Anderson y Appap, un cronista de SQP se acercó hasta La Tora Villar para conocer su opinión al respecto. “No tengo nada que decir”, sentenció. “Si se confirma el romance, veo una pareja bomba, explosiva. Ellos son dos bombones. De él no tengo nada bueno que decir. Malo, a terapia. Cada uno vive la full experience como puede”, expuso la ex Gran Hermano.

Cabe recordar que el año pasado Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis después de 18 años en pareja y tres hijos en común. Desde ese entonces, la modelo se instaló en la Argentina tras su residencia esporádica en México por el trabajo del ex River Plate y se convirtió en parte de los cocineros amateurs de MasterChef Celebrity (Telefe).

En ese sitio surgió la versión de un noviazgo con Ian Lucas, el influencer y cantante que ganó relevancia en los medios nuevamente con el reality. Si bien se presumió que habría existido un affaire, nunca confirmaron una relación estable. Por ese motivo es que ahora Martín Salwe explicó que Anderson nunca estuvo tan interesada en el joven, sino en otras personalidades del espectáculo, como Maxi, de 18 Kilates.