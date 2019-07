La panelista de Incorrectas se refirió a la situación que atraviesan Vicky y su esposo Javier Naselli, luego de la denuncia por violencia de género

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2019 • 18:57

Vicky Xipolitakis estará el domingo en el living de Susana Giménez, por Telefe, para contar sobre la denuncia por violencia de género que le hizo a su marido (¿o ex marido?) Javier Naselli. Así lo adelantó su hermana Stefy Xipolitakis en Incorrectas.

Además, la panelista del programa conducido por Moria Casán dio más detalles sobre un hecho sucedido anoche, en la puerta del departamento donde vive Vicky. "Había salido a comprar algo y, de pronto, una vecina la llamó para decirle que creía que Javier estaba queriendo entrar al departamento. Como estaba el bebé, Salvador Uriel, ella se desesperó. Mi hermana tiene mucho miedo. Ahora, cuando termine el programa, y voy a verla enterarme de todo. Lo que me interesa es que esté bien de salud ella y el bebé. No sé si ir a lo de Susana le da algún rédito pero sé que todo lo que hace, lo hace por su bebé".

Stefy también contó que Naselli "se llevó toda la plata, inclusive la de ella. No dejó nada". Y aseguró que, a pesar del miedo que siente Vicky, se va a quedar en el departamento, por consejo de su abogado, Fernando Burlando. "Es un tema legal que hay que manejar con prudencia sobre todo por el bebé".

También habló Lucas, el amigo de Vicky que estuvo presente en el momento en que Naselli ejerció violencia sobre Vicky. "Ese día estuve desde el mediodía en la casa de Vicky porque festejamos el cumple de Stefy. Naselli no estaba y llegó a eso de las 18 y enseguida empezó la discusión entre ellos por un problema que tuvieron con una empelada. Le busca problemas siempre. Vicky le pedía que se calmara y él gritaba. La agarró del cuello con una mano y le pegaba con la otra. Ahí se metió Leo, amigo de Vicky, y le dijo que le iba a pegar si seguía así. Javier decía 'no me pegues'. Después fuimos a la casa de Burlando y luego a la comisaría a hacer la denuncia".

Según contó Casán, Naselli estaría viajando esta noche a Nueva York por lo cual la policía estaría intentando ubicarlo para notificarlo sobre la perimetral que le puso Vicky y una cuota de alimentos.