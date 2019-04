Stefy Xipolitakis tildó de maltratadora a Carmen Barbieri

Steffy Xipolitakis (en una escena del video de CASH) sacó viejos trapitos al sol y Carmen Barbieri le respondió Crédito: Captura

El enfrentamiento entre Carmen Barbieri y Stefy Xipolitakis parece no tener fin. Más bien todo lo contrario, porque cada semana hay nuevos ingredientes y la confusión es cada vez más grande. Carmen y Stefy trabajaron juntas entre 2013 y 2014, en Escandalosas y Brillantísima, revistas en las que también participó Federico Bal . Y entre Stefy y Fede surgió un romance que fue tan intenso como fugaz.

Cuando Fede fue acusado de violencia de género por su ex pareja, Barbie Vélez, Stefy salió a contar que ella también la pasó muy mal. Y, como todo se recicla, ahora se encendió nuevamente la mecha, que arde aún más en estos días. Stefy, panelista de Incorrectas, el programa de América que conduce Moria Casán , salió con los botines de punta a contar que, en ese entonces, la pasó muy mal con los Barbieri-Bal. "Carmen me escupió en el camarin, me zamarreaba, y pateaba las puertas. Padecí mucho maltrato trabajando con ellos y no volvería a hacerlo. Son muy conflictivos, todo el tiempo. Mi entorno estuvo muy dañado, tanto como yo. Fueron dos años de tortura y tenía miedo de decir basta porque tienen más carrera que yo y me amenazaban diciéndome que, si contaba algo, no iba a trabajar. Fue horrible".

Carmen dice otra cosa

Sin embargo, la versión de Carmen es otra. "Stefy sigue terriblemente enamorada de Fede. Lo lamento por el marido, El Ruso, Sebastian Pelisch. ¡Las cosas que ha hecho por tener a Federico y no lo pudo tener!. Fede nunca estuvo enamorado de ella. Salieron un tiempito y ella insistía, lo perseguía, le tocaba bocina en la puerta de casa. Fue terrible. Cuando hay una mujer despechada es muy feo, muy duro. Ojalá pueda olvidar a Fede y ser feliz con El Ruso, que es un tipo muy bueno. Yo ya hablé con Fernando Burlando para que se comunique con esta señorita. Me acusa de maltrato laboral, dice que la escupí, que la ahorqué, que le arranqué la ropa. Eso es violencia, entonces tiene que presentarse en la Justicia".

Para sumar más caos a la situación, Stefy acusó a Carmen de provocar un ACV a una persona que trabajaba con ella, Sarita, en 2013. "Esta gente maltrata. A Sarita le dio un ACV por estrés", reiteró La Griega, y dio una lista de artistas que trabajaron con la Barbieri y pueden dar fe de eso, como por ejemplo el bailarín Ale Gallego ("La violencia era moneda corriente", dijo), la vedette Lorena Liggi, su exmanager Fernando Castro y su hermana Vicky Xipolitakis.

Para poner paños fríos, Moria dio por cerrado el tema: "Yo no puedo hablar porque tengo un acto de confidencialidad con Carmen y voy a respetarlo. Me abstengo".