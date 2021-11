Susana Giménez contó cómo será su entrevista con Wanda Nara: “Le voy a preguntar lo que todos quieren saber”

Susana Giménez partió ayer rumbo a Miami para acompañar, como todos los años, a su amigo Marley en el primer programa de Por el mundo. Desde Ezeiza, la conductora habló de su entrevista con Wanda Nara en París, opinó de la escandalosa separación y lanzó un filoso comentario contra Moria Casán.

La diva de los teléfonos habló con Los ángeles de la mañana antes de volar a los Estados Unidos y tras asegurar que está muy bien de salud, Giménez habló de las secuelas del virus (que la hizo bajar de peso y le arruinó el pelo) y de su vuelta a la televisión. “Creo que empezamos a grabar en marzo [en referencia a su programa]. Ahora me voy a Miami para el primer programa de Marley. Soy su cábala”, reveló mientras se preparaba para abordar el avión.

Sin embargo, su participación en el ciclo de viajes no será la única ocasión que nos permitirá ver a Susana en pantalla. Antes de volver con su programa el próximo año, la conductora ofrecerá un especial entrevista con Wanda Nara, la mujer más buscada luego de su polémica separación con Mauro Icardi. “Estamos en eso”, respondió cuando le preguntaron si ya estaba cerrada la entrevista con la empresaria.

En cuanto a cómo será la charla, advirtió: “¿Qué le voy a preguntar? Lo que todos quieren saber”, afirmó tajante. Respecto a de qué lado está en esta historia que tiene también a la China Suárez como una de sus protagonistas, la diva no quiso tomar partido aunque aclaró que tiene más vínculo con una de ellas. “Soy más amiga de Wanda. Yo no le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que me los den. A todos nos ha pasado” , dijo y también señaló que Nara y Suárez no tenían una relación. “No creo que sean amigas, conocidas sí. Todos somos conocidos en el ambiente”, agregó.

Por último, Giménez hizo referencia a quienes la critican por haberse ido a Uruguay en plena pandemia, entre ellas su amiga Moria Casán. “¡Qué me importa a mí!”, lanzó cuando el notero de LAM le preguntó por sus dichos. “Éramos muy buenas compañeras. No pasó nada, ella opina, es muy opinóloga y yo no. Jamás la nombre y jamás lo haría. Yo no hago eso”, confesó demostrando que algo se resquebrajó entre ellas.

La palabra de Evangelina Anderson: la eterna enemiga de Wanda

Evangelina Anderson, emocionada por ver a su familia nuevamente. (Crédito: Instagram/@EvangelinaAnderson)

Otra famosa que fue interceptada por la prensa antes de subirse a un avión rumbo a Alemania fue Evangelina Anderson. Tras haber venido de sorpresa al país a visitar a su familia, la modelo y actriz no quiso meterse en la polémica del momento. “No opino. No opino de nadie nunca, si me preguntás de quien sea no opino de la vida privada de nadie”, lanzó tajante dispuesta a no emitir ningún comentario al respecto.

“Se dice que Wanda te habría hecho lo mismo a vos con Demichelis...”, disparó el cronista de LAM sorprendiendo a la rubia. “¿Eh? No, no opino del tema ni de nada”, volvió a repetir cortante. Es sabido que Evangelina y Wanda (que tienen un parentesco muy lejano) nunca se llevaron bien. El conflicto data de hace años cuando durante un verano en Carlos Paz se supo que Maxi López intentó conquistar a Anderson y hasta le regaló un anillo de Bulgari.

Por lo tanto, no sorprende su cercanía a la China Suárez, aunque desmintió tener una amistad con la actriz: “No somos amigos de todos los que seguimos en Instagram. Imaginate si la China tendría que ser amiga de los millones de seguidores que tiene”, expresó en tono irónico. Tampoco quiso opinar sobre la pelea entre Paula Chaves y Suárez a raíz de todo este conflicto: “De eso no me enteré porque hace cinco días que estoy acá y no paré. ¿Qué voy a decirte? No opino de nada. Para eso están ustedes ¿o no?”, remató.