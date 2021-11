Jason Momoa, con Covid-19, tras la premier de Duna en Londres

Jason Momoa tiene coronavirus, según reveló el actor en una historia en su cuenta de Instagram. El actor de 42 años se encuentra aislado y recuperándose en una mansión al norte de Londres, luego de pasar algunos días abocado a la promoción de Duna y regresar al set de Aquaman 2, donde lo testearon y dio positivo. Según aseguró, el virus lo contrajo justo después de la premier del film que protagoniza junto a Timothée Chalamet, Zendaya y Oscar Isaac, entre otros.

“Fui golpeado por el Covid justo después de la premier. Conocí mucha gente en Inglaterra, así que recibí muchos ‘alohas’ y quién sabe cómo pudo haber ocurrido”, dijo Momoa en un video que subió a sus historias de Instagram.

Según trascendió el actor, quien se encuentra en el Reino Unido rodando la secuela del superhéroe marítimo que se estrena a finales de 2022, se enteró de que tenía Covid durante las grabaciones de Aquaman, The Lost Kingdom, donde lo testearon, y al dar positivo lo aislaron. Luego de tomar todos los cuidados, Momoa reflexionó y llegó a la conclusión de que el contagio se tuvo que haber dado durante la gira promocional del film de Denis Villeneuve que incluyó eventos y entrevistas.

Jason Momoa junto Timothee Chalamet y Zendaya, en la proyección especial del film Dune en Londres Ian West - PA Wire

Asimismo, Momoa quiso llevar tranquilidad a sus seguidores: “En cualquier caso, me encuentro muy bien y les agradezco las muestras de amor y preocupación. Tengo muchas cosas que van a salir pronto y de las que estoy deseando compartir con todos. Por desgracia, ahora mismo no puedo salir de casa”. El actor se encuentra haciendo cuarentena junto al patinador profesional Erik Ellington en una millonaria mansión de ocho habitaciones y 11 baños en el norte de Londres.

The Sun informó inicialmente que Momoa descubrió el diagnóstico mientras filmaba la secuela. “Jason está bien afortunadamente y ahora está aislando después de obtener una prueba positiva”, compartió una fuente a la publicación y agregó: ‘Todos le desean una pronta recuperación y están ansiosos por tenerlo de vuelta en el set”. Mientras tanto, su esposa, Lisa Bonet, se encuentra en los Estados Unidos con sus hijos.

“Todo el mundo quiere saber cómo va el Covid, va bastante bien”, dijo el actor en otra actualización que compartió en sus historias, mientras filmaba a Ellington haciendo trucos en su patineta por la casa. “Sí, nos lo estamos pasando en grande”, sumó Momoa riendo. Más allá de dar detalles de cómo está llevando la enfermedad, no ha dado información sobre si está vacunado o no contra el coronavirus.

Qué pasa con Aquaman 2

El padre de dos ha estado filmando la secuela de DC Comics durante las últimas semanas. Recientemente bromeó en una entrevista con Ellen DeGeneres en la que dijo que es un “superhéroe envejecido”, después de sufrir algunas lesiones en el set. “Me estoy haciendo viejo”, dijo en The Ellen DeGeneres Show y agregó: “Me estropeé los ojos, me metí algo que me cortó y tuve que operarme, una hernia, me sacaron las costillas, me están golpeando”. Y también señaló: “Va a ser una gran película”. “Me encanta mi trabajo y me emociono un poco y luego, ya sabés, la cuestión de la edad... Soy un superhéroe que envejece”, bromeó.

En tanto, la producción de Aquaman and The Lost Kingdom espera haber podido detener cualquier brote del virus dentro del set. “Es un verdadero dolor de cabeza para los jefes de la película, que ahora están preocupados por tener que retrasar su apretada agenda de filmación”, dijo una fuente a The Sun.

Y sumó: “Por supuesto, la seguridad de todos los que trabajan en la película es lo más importante y todos son examinados con regularidad. Esperan que esto sea algo único y que puedan trabajar con Jason y continuar filmando la producción”.

Semanas atrás trascendió que la Reina Atlanta, a quien dio vida Nicole Kidman, regresará en la secuela, aunque se desconoce qué relevancia tendrá dentro de la trama. También está confirmada la aparición de quien fue su amante en la primera película y padre de Arthur Curry, Temuera Morrison. Además de ellos, el film que, al igual que su predecesor, estará dirigido por James Wan, tendrá de nuevo a Amber Heard como Mera, a Yahya Abdul-Mateen II como Manta Negra, Patrick Wilson como el Rey Orm, e incorpora a Pilou Asbaek como el malvado Mongo.