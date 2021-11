Susana Giménez, de Miami a París por Wanda Nara... ¿y Maxi López?

Susana Giménez tiene todo preparado para salir en un vuelo de Miami, en donde está grabando con Marley la nueva temporada de Por el Mundo (Telefe), rumbo a su nuevo destino: París. La idea de la diva es encontrarse con el personaje del momento: Wanda Nara, con quien viene negociando una entrevista en exclusiva desde hace varias semanas. Si todo sale como estaba pautado, Mauro Icardi también debería formar parte de esta especial cita francesa. Pero ya se sabe con Wanda y su mundo es todo un minuto a minuto.

Además a esta producción le falta sumarle un condimento más, ya que al parecer quieren que también participe Maxi López, el exmarido de Wanda . Sí, no quieren dejar ningún cabo suelto y qué mejor que tener su voz en esta polémica novela. Por supuesto, por ahora, no está dicha la última palabra y todo puede caer como un castillo de naipes, ya que en las últimas horas se volvió a hablar de una nueva crisis de pareja entre la mediática e Icardi. ¿Podrá Susana mantener en pie su entrevista?

En los planes de la producción, si bien no había fecha confirmada de salida al aire de esta esperada entrevista, se estima que después de la primera quincena de noviembre se encontraría un horario especial para que los televidentes podamos ver en exclusiva la palabra de los protagonistas del escándalo que sacudió a la farándula en esta segunda mitad de año.

Pampita no para

Siendo Pampita. Reality de Pampita Ardohain. Paramount+

Pampita Ardohain abrió las puertas de su intimidad para el reality Siendo Pampita y la repercusión que tuvo esta producción hizo que lograra tener una segunda temporada, que también se podrá ver por la plataforma Paramount +. En la primera, de la que por ahora se vieron cinco capítulos, se pudo ver todo el detrás de escena de la vida de la jurado de ShowMatch y aspectos desconocidos de su día a día.

Como se vio en el reality, a Pampita le cuesta dejar de trabajar o delegar parte de sus responsabilidades como empresaria y todo eso, sin descuidar a su familia y las necesidades de sus hijos. ¿En qué estará ocupada la modelo y conductora en las próximas semanas? En adaptarse a la nueva casa que se mudó en el barrio privado Santa Bárbara y en terminar de cumplir con los compromisos laborales que tiene en diciembre, tanto con el programa de Marcelo Tinelli como con Net TV. Pero luego no vendrán las tan anheladas vacaciones, si no que ya tiene otras actividades pautadas: algunos compromisos laborales en Punta del Este, pero también seguir grabando momentos de su vida para la segunda parte del reality de Paramount+. Sí, tendrá un enero recargado de trabajo, por lo que en febrero se tomará unos días de descanso.

Maradona: ¿a quién representa el personaje de Romina Richi?

Romina Richi Gerardo Viercovich

Desde antes de su estreno, la serie Maradona: sueño bendito viene generando mucha polémica, que por supuesto se agrandó tras la difusión de sus primeros capítulos en la plataforma Amazon Prime Video. En exclusiva, LA NACION habló con el autor de la serie, Guillermo Salmerón, quien aclaró varios puntos sobre su obra. En uno de los capítulos se puede ver a Mónica Bang, el personaje interpretado por la actriz Romina Richi, junto a Guillermo Coppola, quien en una fiesta se la presenta a Maradona y se convierte en una de las primeras amantes del 10 desde su comienzo de noviazgo con Claudia. Estas escenas revolucionaron al público y a la farándula de la época porque la gente comenzó a preguntarse qué famosa vedette estaba representando ese personaje. Muchas figuras negaron la situación, como en el caso de la actriz Amalia “Yuyiyo” González, pero la polémica no cesó. “En realidad el personaje de Romina no representa a nadie en particular. Por lo que surgió del equipo de investigación de la serie, en esa etapa Diego inició algunas relaciones furtivas con chicas del ambiente artístico. Nosotros tratamos de contar esos encuentros unificados en el personaje de ficción que encarna ella”, aclaró Salmerón.

Al ser consultado sobre los famosos “14 puntos” que Maradona había puesto como condición para que se grabara la serie con su autorización [como por ejemplo contar una supuesta infidelidad de Claudia Villafañe o el manejo que ella hizo de sus bienes mientras tenía el poder o señalar a su exsuegro como la persona que lo acercó a las drogas], Salmerón expresó: ” Nosotros nunca supimos nada de esos pedidos. No hubiésemos aceptado trabajar en la serie. Lo escuchamos mencionar por tele cuando ya habíamos terminado de escribir y estábamos en otro proyecto”.