Todo lo que tenés que saber de Maradona: Sueño bendito, la serie de Amazon Prime Video que llega envuelta en polémicas

La de Diego Maradona fue sin dudas una vida de película. Y también, hoy que son norma y patrón de la producción audiovisual, material ideal para más de una serie. Maradona: Sueño bendito, la ficción de 10 episodios (un número ostensiblemente simbólico) que Amazon Prime Video estrenará este viernes pone el foco en la proeza del futbolista en el Mundial de México 86, una aventura épica que marcó a más de una generación de argentinos, que dejó imágenes imborrables y que esta serie recupera para reafirmar su estatura de mito nacional .

Pero el del fútbol no será el único aspecto que reflejará la serie, claro. Maradona fue un deportista excepcional y también un personaje de enorme riqueza: tan amado como discutido, nunca provocó indiferencia. “Fue mucho más que un jugador de fútbol”, asegura a LA NACION el cordobés Claudio Aimetta, director de esta coproducción entre Amazon, BTF Media, Dhana Media y Latin WE. “ Lo que lo distingue de cualquier otro futbolista es que sigue siendo cercano a mucha gente. Tuvo el origen que tuvimos muchos, y eso lo hizo propio. No deja de representarnos, tanto en lo bueno como en lo malo ”.

El trailer oficial de la serie se lanzó, con muy buen timing, en el entretiempo del partido entre las selecciones de Argentina y Uruguay del pasado 11 de octubre, y logró calentar el ambiente: hay mucha expectativa con el estreno, que se producirá -en nada menos que 240 países- este viernes 29, justo un día antes en que Maradona cumpliría 61 años. Esta noche, a modo de adelanto, Elnueve, dará a conocer el primer episodio, a las 22, y luego los cinco primeros capítulos estarán disponibles en la plataforma de streaming. Los episodios 6 y 7 se sumarán el 5 de noviembre, el episodio 8 el 12, el 9 el 19 y el capítulo final el 26 de noviembre.

Los protagonistas de Maradona: Sueño Bendito son Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolas Goldschmidt, quienes interpretaron a Diego en diferentes etapas de su vida, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito hasta su revolucionaria carrera por Argentinos Juniors, el Barcelona y el Nápoli, pasando por Boca Juniors, el club de sus amores, y la Selección nacional.

La serie -cuyos diez episodios fueron rodados en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México- reconstruye con particular énfasis el papel clave de Maradona como líder de la Selección dirigida por Carlos Salvador Bilardo en la Copa Mundial de 1986.

Nicolás Goldschmidt como Diego Armando Maradona en su etapa más joven

Como es lógico, por la dimensión de sus hazañas deportivas y también por los sucesos particulares de una vida privada que siempre fue material incendiario para los medios, la figura de Maradona ya fue contada en dos documentales muy distintos: Maradona por Kusturica (2008) y Diego Maradona (2019), un muy buen film del británico Asif Kapadia que se puede ver en HBO Max. También se estrenó en 2019 la serie de Netflix Maradona en Sinaloa, centrada en la experiencia del astro como director técnico del equipo de fútbol de esa ciudad. Además, el propio Maradona apareció en El día que Maradona conoció a Gardel, una ficción dirigida por Rodolfo Pagliere que se estrenó en 1996.

El resto de los papeles de Maradona: Sueño bendito estará a cargo de un elenco muy experimentado. Julieta Cardinali y Laura Esquivel se pondrán en la piel de Claudia Villafañe, quien ya insinuó más de una vez que podría iniciar acciones legales contra la producción de esta esperada ficción, que empezó a rodarse cuando Maradona aún estaba vivo. Mercedes Morán será Dalma Salvadora Franco -más conocida como “Doña Tota”, la madre de Maradona- y Pepe Monje será Don Diego, el padre del jugador. Peter Lanzani interpretará a Jorge Cyterszpiler, el primer representante, y el papel del último mánager, Guillermo Coppola, quedó en manos de Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noher.

Julieta Cardinali, como Claudia Villafañe Gianni Fiorito

La ficción -diez capítulos de una hora de duración- abre con Diego internado en la clínica Cantegril de Uruguay, en el año 2000, y recrea una tensa conversación entre Claudia Villafañe y Guillermo Cóppola. Luego sobrevienen momentos más polémicos: los coqueteos de Maradona con una cantante llamada en la ficción Lorena (Eva de Dominici) que perfectamente puede identificarse como Lucía Galán y la relación conflictiva con Claudia Sinagra (interpretada por la italiana Tea Falco), madre de un hijo que Maradona tuvo en Nápoles, que tiene su capítulo propio.

Parte de los desafíos mayores de la serie los afrontaron sin lugar a dudas los tres actores encargados de transformarse en Maradona. Nicolás Goldschmidt (el Diego de la adolescencia y de los pasos por Argentinos Juniors y Boca) empezó en ficciones producidas por Cris Morena (Chiquititas y Rincón de luz), pero tiene una gran experiencia en el circuito del teatro alternativo porteño. También trabajó en las series Cartoneros y Supermax. Nazareno Casero (Barcelona, Nápoles y la previa al Mundial 86), hijo del humorista Alfredo Casero y ganador de los Premios Sur y Clarín por su trabajo en la película Crónica de una fuga, le pondrá al cuerpo a una etapa difícil (el primer acercamiento de Maradona a las drogas y los excesos producto de una fama internacional inagotable). Y Juan Palomino (el Diego adulto que recibe el cariño de la gente en su despedida en la Bombonera y se dedica a la tarea de DT) es el de mayor experiencia, con participaciones importantes en tiras televisivas como Soy gitano, Mujeres de nadie y Los Roldán, además de una larga trayectoria en cine (La noche de los lápices, El caso María Soledad, Kriptonita).

Gerardo Romano y Juan Palomino, en una escena de la serie Sueño Bendito

“ Son muchas las experiencias que fueron enriqueciendo la vida de Maradona, y es eso lo que queremos que el público aprecie -remarca Mari Urdaneta, una de las productoras ejecutivas de la serie-. Es una historia para todos, no solo para los amantes del fútbol . La historia de Doña Tota, que hizo todo para impulsar la carrera de Diego, es un condimento fundamental, por ejemplo”.

La expectativa es alta, por la estatura del personaje y por los problemas que podrían avecinarse en caso de que la serie incluya la información que Maradona había solicitado en vida que aparezca destacada: los famosos catorce puntos que le envió a Amazon donde señalaba las infidelidades de Claudia Villafañe (incluyendo una supuesta relación con Jorge Taiana que comenzó mientras estaba casada con Diego), una defraudación en Miami, donde habría comprado siete departamentos sin la venia de Maradona, y un testamento que, según el ídolo popular, le hicieron firmar en favor de sus hijas Dalma y Gianinna cuando estaba en grave estado de salud.