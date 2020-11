Susana Giménez, sobre Diego Maradona: "Hizo todo lo posible para morirse"

La muerte de Diego Maradona: la emoción de Susana Giménez al recordarlo Crédito: Instagram

25 de noviembre de 2020

"A donde viajaba, cuando decía que era argentina, me decían 'Diego Maradona'. Era tal la fama, la locura, porque eso despierta el fútbol. Fuimos muy amigos, y cuando me inclinaba un poquito por Claudia [Villafañe, la exesposa del jugador], él se enojaba y me mandaba mensajes, pero nunca pasó nada", contó una conmovida Susana Giménez en el noticiero de Telefe.

Desde su casa de Punta del Este, la diva contó todo lo que siente frente a la muerte del astro del fútbol, quien sufrió un cardiorrespiratorio este miércoles por la mañana. "Me hubiera gustado tanto decirle cuánto lo quise. Era muy generoso, era divino y tenía gestos maravillosos. Una vez se dio cuenta de que había perdido un brillante y a la semana se apareció con una cajita y un brillante igual. Era gracioso, amable. Tengo fotos de mi cumpleaños en Mar del Plata cuando él tenía 20 años y era tan lindo con esos ojos y esa carita divina. Y fue el primero que usó el brillante en la oreja", recordó.

"Era un tipo muy importante en el mundo, mucho más que un presidente. Estoy muy triste. Creo que el mundo entero lo está llorando... Lo quise muchísimo, lo admiré como todos. Lo vamos a recordar siempre. Tengo fotos y filmaciones y tantas cosas de cuando vino a mi programa y yo fui al de él... Tenemos muchas cosas en común", señaló la conductora.

Enternecida por los recuerdos, Susana dijo que lo quiere recordar "gritando en la cancha y dando besos, al lado de esa mujer que lo amó con locura". "Es una pena que hayan terminado medio peleados, parece mentira", reflexionó sobre Villafañe. "A veces siento que todos somos culpables de no haberlo ayudado, pero tampoco se dejaba ayudar. Elijo quedarme con el Diego sonriente que estaba bien, era ocurrente, muy gracioso. Era un genio. Por eso fue tan triste verlo tan mal cuando no podía hablar o caminar y sufría tanto. Cuando lo vi el día de su cumpleaños en Gimnasia casi me muero. Es la última vez que lo vimos".

"Sé que todos tenemos que morirnos, pero era muy joven. Hizo todo lo posible para morirse. Los años pasan y dejó de ser el número uno en la cancha y eso lo debe haber llevado a esto, pero empezó antes, cuando era una liebre. A la única persona que no hay que perdonar es a quien le dio la droga por primera vez, no sé quién fue pero sucedió en Barcelona. A ese tipo algún día lo vamos a conocer para romperle la cara", señaló Susana.

"Tenía 60 años, muy joven, mal vividos. Nació en una villa y en poco tiempo estaba en la cima del mundo. Era lindo, flaquito, divino y amado. Esos rulitos, esa carita de ángel.... En casa tengo portarretratos con él bien, triunfante; no podría verlo de otra manera. Era amado por el mundo entero y hoy lo lloran en el mundo. Todos pensamos que iba a zafar; era tan groso que parecía inmortal. A veces daba rabia que no se cuidara un poco más pero no le importaba, y le gustaba que lo quisieran, que lo mimaran", remarcó finalmente la conductora.

