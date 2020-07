Susana junto a Rita, cuando recién llegaba a su vida Crédito: Capturas

16 de julio de 2020 • 19:31

Susana Giménez volvió a protagonizar un episodio que se volvió viral con su ya famosa perrita nueva, Rita.

La conductora, quien se encuentra descansando con su hermano Patricio en La Mary, en Punta del Este -donde viajó con todos los permisos en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus-, compartió en sus redes un video que tiene a su cachorra vizsla como protagonista excluyente.

En el mismo se puede ver a Susana y a su hermano jugando con los perros en el muelle, cuando en un momento Rita pega un salto cerca de la orilla y casi se cae al agua, ante la desesperación de la diva de los teléfonos. Patricio la tomó de la correa rápidamente, pero eso no evitó el susto de Susana.

"Ay, casi te caés, pero esta perra es una cosa de locos. ¡Qué loca de miércoles!", gritó Giménez tras el momento de pánico. "No se puede estar tranquilo con ustedes. Es muy atolondrada", expresó su hermano. "¡Con Rita no te podés relajar un minuto! ¡No paraaaaa!", escribió la conductora en Instagram como preámbulo al video.

Recordemos que la llegada de la perra a la vida de Susana no estuvo exenta de conflictos. Giménez la adoptó en abril, antes de viajar a Uruguay (hecho que también generó su dosis de polémica), y luego la devolvió al criadero por su comportamiento, y brindó sus razones. "No saben el trabajo que me está dando, tiene los dientes como alfileres, muerde todo lo que encuentra, y se tira en la cama todo el tiempo" contó la diva en el programa de Telefe, Juntos podemos lograrlo, lo que despertó críticas de figuras del espectáculo.

"Desgraciadamente, volvió al criadero, me mordía tanto. los brazos no los puedo mostrar, tengo las piernas ensagrentadas", explicó Susana. "Le estaban saliendo los dientitos de abajo, teníamos de todo para que muerda, pero le gustaban mis brazos, no la puedo tener tan chiquita, me la van a traer dentro de un mes", añadió.

Finalmente, a mediados de mayo, Rita volvió a su vida. "Ya está corriendo por todo el jardín", anunciaba Susana por entonces, quien aseguró estar "muerta de amor" por la perra.