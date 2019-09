Con un divertido comentario, Susana Giménez publicó una foto retro muy sexy

La diva compartió una foto de sus inicios en el mundo de las tablas, muy sexy Crédito: gentileza Telefe

Susana Giménez sorprendió a sus seguidores al publicar una foto muy sexy de sus comienzos como vedette. La diva se subía al escenario todas las noches en una época donde casi no tenía descanso, e iniciaba -quizás sin tenerlo del todo claro- su camino al estrellato. La imagen ya acumula 50 mil me gusta en su Instagram.

En la postal se la ve con unas botas de caño altas y un conjunto de de ropa interior de lentejuelas, con el que brillaba en cada una de sus participaciones. "¡Qué flaquita!", bromeó la conductora con su clásico latiguillo. Y agregó: "Cada vez que veo una foto de mi época de #vedette me acuerdo de la cantidad infernal de funciones que hacíamos por semana y de lo agotador que era".

La foto en blanco y negro causó suspiros en los usuarios; tanto de quienes recuerdan haberla visto en vivo y en directo, como aquellos que nunca la conocieron en persona pero siempre siguieron su carrera.

La famosa presentadora suele utilizar su cuenta de Instagram para recordar algunos momentos icónicos de su recorrido artístico. En este sentido, hace pocos días también había compartido otra foto vintage, de una de las publicidades que protagonizó para una marca de licores.

"¿Les gusta esta foto? La hice para un banco, pero no me acuerdo cuál", escribió junto a varios emojis de risa en su red social, por el hecho de que hizo tantos comerciales que a veces al verse en las imágenes ya no recuerda para quién posó.

También, no hace mucho ya había encendido las redes con un desnudo retrocompletamente inédito. "Para el almanaque del licor Tres Plumas hicimos varias tomas. Esta nunca salió publicada", comentó en el epígrafe de la publicación que tiene más de 70 mil me gusta.

Sin embargo, sus aires nostálgicos en la nueva publicación dejaron en claro que Giménez rememora sus tiempos de teatro como una etapa de mucho sacrificio y cansancio, por el ajetreado ritmo de vida que le exigía. Respecto a esto, el periodista Guido Zaffora comentó el posteo de la diva de los teléfonos revelando: " En la última función de Piel de Judas-la comedia francesa que protagonizó la diva junto a Antonio Grimau, Mónica Antonópulos y Alberto Fernández de Rosa en 2015- me encontré con Su y le pregunté: '¿Volverías hacer teatro?' y me respondió: '¡Estas loco! ¡No!' y yo estallé de risa por su sinceridad".

La última vez que la conductora estuvo en un escenario fue en el Teatro Gran Rex, en diciembre de 2017, cuando festejó los 30 años de su exitoso programa de televisión.