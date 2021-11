Susana Giménez tuvo problemas con su asiento de primera clase y volvió a Buenos Aires en clase turista

Tras su paso por Miami y la comentada entrevista realizada a Wanda Nara en París, Susana Giménez volvió este sábado a Buenos Aires. Pero no todo fue felicidad: en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la diva les contó a los periodistas que la aguardaban que sufrió un percance en el vuelo de regreso desde la capital francesa.

Susana Giménez dialogó con los periodistas que esperaban su arribo en el Ezeiza Gerardo Viercovich

El 4 de noviembre, Susana partió hacia los Estados Unidos para encontrarse con su amigo Marley y conducir junto a él Por el mundo desde Miami. Luego, partió hacia París, donde la esperaba Wanda Nara para mantener junto a ella la charla televisada que fue emitida, en parte, por Telefe el martes de la semana pasada.

Este sábado, la conductora de Susana: invitada de honor regresó al país. Con el mismo look relajado que utilizó en el vuelo que la llevó a los Estados Unidos a comienzo de mes, la diva se prestó una vez más a responder las preguntas de la prensa que esperaba su arribo. Allí contó el derrotero que la tuvo como protagonista durante el vuelo.

Susana eligió para viajar el mismo atuendo cómodo que usó el día de su partida Gerardo Viercovich

La diva fue informada a último momento que su pasaje en primera había sido sobrevendido. Como compensación, la aerolínea de origen francés le ofreció tres asientos para ella sola en clase turista.

“Son cosas que pasan. Me lo tomé con humor”, expresó Susana. A pesar de que el diálogo con la prensa siguió afuera del aeropuerto, hasta que la diva se subió al auto que la llevaría a su casa, ella se negó a quitarse el barbijo para ser retratada por las cámaras de los reporteros gráficos y de la televisión. “No me voy a quitar el barbijo porque no estoy maquillada”, se disculpó, con su coquetería habitual .

Al igual que la otra gran diva de la tele, Mirtha Legrand, Susana anunció además que tiene previsto volver a la pantalla chica antes de fin de año, para conducir otro programa especial por la pantalla de Telefe. Además, volvió a asegurar que su regreso con continuidad en aquel canal que es su casa desde hace décadas se producirá en 2022.

La conductora se disculpó con los periodistas por no quitarse el barbijo porque no estaba maquillada Gerardo Viercovich

Antes de que todo eso ocurra, los televidentes podrán ver a partir del martes en la plataforma Paramount+ la segunda parte de la entrevista a la exparticipante del “Patinando por un sueño” en la que, al fin, se escuchará la voz del futbolista Mauro Icardi.

Si bien Telefe había promocionado la presencia del marido de Nara y vértice del triángulo conformado también por la China Suárez, Susana dio por terminado el programa apenas el futbolista apareció en escena, algo que generó mucho revuelo en las redes sociales.

Al igual que Mirtha Legrand, Susana conducirá un programa especial en la televisión abierta antes de fin de año Gerardo Viercovich

En aquella entrevista, la diva consiguió que Wanda diera algunos detalles sobre el que resultó el escándalo mediático del año. La empresaria reveló que le pidió disculpas a Suárez tras haberla insultado en Instagram, aseguró que ella no dejaría a sus hijos y viajaría para pasar la noche con un hombre y afirmó que confía en la versión de su marido, que insiste en que si bien se encontró a solas con la actriz de Casi Ángeles en un hotel de París, no pasó nada entre ellos.