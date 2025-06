La incómoda reacción de Sutton Foster cuando le preguntaron por el sarcástico comentario de la ex de Hugh Jackman

A dos años de haberse separado de Hugh Jackman y con los trámites de divorcio por fin en marcha, Deborra-Lee Furness sorprendió a todos la semana pasada al asegurar que tuvo que transitar el “traumático camino de la traición”. De inmediato, el protagonista de Deadpool 3 se mostró sorprendido y decepcionado por las duras palabras de su ex. Ayer, todas las miradas se posaron en la figura de Sutton Foster, quien en medio de un evento posó para los fotógrafos, pero al momento de las preguntas de los periodistas optó por el silencio.

Hugh Jackman y Sutton Foster en 2022, mucho antes de que su relación fuera blanqueada

Foster fue una de las celebridades que desfiló por la alfombra roja de la edición número 69 de los Premios Drama Desk el domingo por la noche. Apenas apareció en escena, compartió su elegante y sobrio look -un vestido de lentejuelas estilo cut out- y sonrió para los flashes. La ex actriz de Younger, nominada a Mejor Actuación Principal en un Musical por su trabajo en Once Upon a Mattress, sorprendió al asistir sin Jackman al evento. Quizá por esa razón se sacó fotos junto a su coprotagonista, Michael Urie.

Michael Urie y Sutton Foster, en la red carpet de los Drama Desk Awards, en Nueva York ROY ROCHLIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Después de su fugaz paso por la alfombra roja, la actriz de 50 años se retiró sin frenar a charlar con los periodistas que se acercaron al lugar para consultarle sobre las palabras de Deborra-Lee Furness, quien catalogó su romance con Jackman como una “traición”.

Un divorcio que devino en escándalo

Si bien el matrimonio de Jackman y Deborra-Lee Furness se rompió hace dos años, recién la semana pasada pudieron ponerse de acuerdo sobre los 250 millones de dólares que tienen en común y comenzaron los trámites de divorcio. Luego, la actriz se despachó contra el protagonista de El gran showman por su romance con Foster.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness estuvieron juntos 27 años ANDREAS SOLARO - AFP

“ Mi corazón y mi compasión están con todos los que han pasado por el traumático camino de la traición . Es una herida profunda que corta profundamente; sin embargo, creo en un poder superior y en que Dios/el universo, sea cual sea tu guía, siempre está trabajando por nosotros”, le dijo la actriz al Daily Mail.

“Esta creencia me ha ayudado a sobrellevar la ruptura de un matrimonio de casi tres décadas. He adquirido mucho conocimiento y sabiduría gracias a esta experiencia. Incluso cuando nos enfrentamos a una aparente adversidad, nos conduce a nuestro mayor bien, a nuestro verdadero propósito. Puede doler, pero a largo plazo, volver a ti mismo y vivir dentro de tu propia integridad, valores y límites es liberación y libertad”, completó.

Familia unida: Deborra y Hugh junto a sus dos hijos, Ava y Oscar, en 2011 The Grosby Group

La reacción de Jackman fue inmediata: según indicaron varios medios, las palabras de la actriz sorprendieron al protagonista de Los miserables. Una fuente cercana a la expareja le aseguró a The Daily Mail que Jackman está “extremadamente decepcionado”. “Él insiste en que existía un acuerdo tácito de que ella no lo criticaría ante la prensa”, reveló la fuente.

Según informó People, la abogada de Furness, Elena Karabatos, también presentó documentos relacionados con el acuerdo, la cobertura médica y la manutención infantil de sus dos hijos en común, Oscar y Ava. Los documentos indican que los términos del divorcio de los actores australianos son indiscutibles y solo requieren la aprobación de un juez.

Un nuevo amor para Jackman

Hugh Jackman y Sutton Foster en The Music Man Getty Images

Luego de meses de especulaciones, Hugh Jackman y Sutton Foster blanquearon su amor en enero de este año. La pareja hizo oficial su relación con una romántica cita nocturna en California. Los actores fueron vistos paseando de la mano y dedicándose miradas cómplices, confirmando lo que muchos venían sospechando: su vínculo sentimental es una realidad.

El romance entre ambos intérpretes habría comenzado durante el tiempo que compartieron escenario en The Music Man, la exitosa producción que protagonizaron entre 2021 y 2023 en Broadway. Aunque nunca hablaron públicamente sobre su relación durante la obra, la química entre ellos siempre fue evidente en escena.

La postal que terminó de confirmar la relación entre Hugh Jackman y Sutton Foster: una caminata en enero de este año por las calles de Santa Mónica Backgrid/The Grosby Group

En octubre de 2024, fuentes cercanas a los actores revelaron a Page Six que estaban juntos y “enamorados”. Aunque intentaron mantener el vínculo en la esfera privada, en eventos como los premios Drama Desk Awards, ambos intercambiaron halagos. “Es un coprotagonista increíble”, dijo Sutton, mientras que el actor afirmó en una entrevista en The Late Night with Seth Meyers que Foster es “increíble”, destacando su talento y su carisma.