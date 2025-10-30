Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación
Famosa por sus apuestas estilísticas, la estrella de Hollywood apareció en un célebre evento con un diseño de malla plateada que lució sin corpiño y que causó polémica
- 2 minutos de lectura'
Sydney Sweeney fue una de las grandes estrellas que engalanó el famoso evento de Variety Power of Women. La actriz, una de las homenajeadas de la velada que se llevó a cabo anoche en Los Ángeles, eligió impresionar desde el principio: apenas pisó el lugar se robó la atención de todos gracias al sugestivo vestido que llevaba puesto.
Apenas llegó al Hotel Beverly Hills, la protagonista de Euphoria se paró estoica sobre la alfombra roja y con una gran sonrisa posó para los fotógrafos. Durante unos minutos, mostró su osado look: un vestido “de cintura retorcida de cristal Christian Cowan x Elias Matso de la colección Christian Cowan Primavera Verano 2026”, según describió el propio diseñador en su cuenta de Instagram.
El sensual outfit, que resaltó las curvas de la actriz de 28 años y que usó sin corpiño, incluyó un maquillaje natural, pocas piezas de joyería -unos pendientes y un anillo- y su flamante corte bob.
Sweeney, quien en varias oportunidades explicó que está orgullosa de su cuerpo y no tiene intenciones de ocultarlo, mencionó durante su discurso la dificultad de las mujeres a ser valoradas más allá de su apariencia física y aseguró que en varias oportunidades se sintió poco valorada por la industria.
En el evento también fueron homenajeadas sus compañeras actrices Kate Hudson, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger y Jamie Lee Curtis.
- 1
Lourdes Fernández, luego de que le negaran la libertad a su expareja: “Estoy muy triste, él no me hizo nada”
- 2
Justin Trudeau cree que Katy Perry es “la mujer perfecta”
- 3
Lourdes Fernández apareció en un vivo de Fabiana Cantilo y sorprendió con sus declaraciones
- 4
Migue Granados y Nico Occhiato, enfrentados por los Martín Fierro de Streaming: “Se portaron mal”