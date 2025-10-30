Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación

Sydney Sweeney fue una de las grandes estrellas que engalanó el famoso evento de Variety Power of Women. La actriz, una de las homenajeadas de la velada que se llevó a cabo anoche en Los Ángeles, eligió impresionar desde el principio: apenas pisó el lugar se robó la atención de todos gracias al sugestivo vestido que llevaba puesto.

Apenas llegó al Hotel Beverly Hills, la protagonista de Euphoria se paró estoica sobre la alfombra roja y con una gran sonrisa posó para los fotógrafos. Durante unos minutos, mostró su osado look: un vestido “de cintura retorcida de cristal Christian Cowan x Elias Matso de la colección Christian Cowan Primavera Verano 2026”, según describió el propio diseñador en su cuenta de Instagram.

Por su impacto en la industria pero también por el look que decidió lucir, Sydney Sweeney fue una de las grandes protagonistas de la gala anual de Variety Power Of Women que se llevó a cabo anoche en Los Ángeles PATRICK T. FALLON� - AFP�

La protagonista de Christy decidió no usar corpiño debajo del impactante diseño de la colección Christian Cowan Primavera Verano 2026 Jordan Strauss� - Invision�

El sensual outfit, que resaltó las curvas de la actriz de 28 años y que usó sin corpiño, incluyó un maquillaje natural, pocas piezas de joyería -unos pendientes y un anillo- y su flamante corte bob.

Sydney Sweeney posó con Jamie Lee Curtis, una de las grandes leyendas de la industria PATRICK T. FALLON� - AFP�

El diseño resaltó sus pronunciadas curvas y dejó poco a la imaginación PATRICK T. FALLON� - AFP�

Hasta el momento, se trata de una de las elecciones estilísticas más osadas de la actriz, quien no teme mostrar su cuerpo PATRICK T. FALLON� - AFP�

Sweeney, quien en varias oportunidades explicó que está orgullosa de su cuerpo y no tiene intenciones de ocultarlo, mencionó durante su discurso la dificultad de las mujeres a ser valoradas más allá de su apariencia física y aseguró que en varias oportunidades se sintió poco valorada por la industria.

En el evento también fueron homenajeadas sus compañeras actrices Kate Hudson, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger y Jamie Lee Curtis.