Sylvester Stallone: tragedias, decepciones y un amor platónico con la realeza

Su nombre es sinónimo de fama y acción. Con una larga trayectoria en la industria del cine, Sylvester Stallone es uno de los actores más taquilleros de Hollywood, que supo ganarse el cariño de una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo. Y si bien el actor cuenta con varios créditos en su CV, su interpretación de Rocky Balboa, en 1976, sin dudas lo llevó a la cima del éxito.

La saga -que cuenta con ocho entregas- fue un suceso extraordinario e impensado. Cada encarnación del boxeador era un knockout asegurado y acumulaba premios, nominaciones y reconocimientos. Sin embargo, Sly no se conformó con su rol de luchador y demostró todo su talento para hacer éxitos a través de films como Rambo, Cobra y El demoledor.

Mientras que en la pantalla se mostraba fuerte e indestructible, su vida privada sufría grandes altibajos emocionales que lo pusieron a prueba en más de una oportunidad. Ni la fama, ni la plata, ni las tapas de revistas eran suficientes para suplir las pérdidas, las decepciones y los fracasos que el artista tuvo que atravesar en el plano personal y familiar. "No se trata de lo fuerte que uno pega, de los golpes que da; lo importante es la capacidad que uno tiene para resistir los golpes, para soportarlos", es uno de los lemas que guía su vida y que puso en boca de Rocky en más de una ocasión.

Padre de cinco hijos, y actualmente casado con la exmodelo y empresaria Jennifer Flavin, Stallone es dueño de un prontuario amoroso que, en más de una oportunidad lo puso en las primeras planas de los diarios, y que incluyó fracasos, decepciones y hasta un amor platónico con la realeza.

Fuera de libreto

Stallone junto a su primera esposa, la actriz y directora Sasha Czack Fuente: Archivo

Este hombre rudo, de músculos prominentes y fanático de los rings, resulto ser un gran enamoradizo fuera de los sets. Si bien cuenta con un abultado historial amoroso, el actor pasó formalmente por el altar en tres oportunidades.

La actriz, fotógrafa y directora de cine, Sasha Czack, fue su primera esposa. La pareja contrajo matrimonio el 28 de diciembre de 1974 y, dos años más tarde, dio la bienvenida a su primer hijo, Sage Moonblood. En 1979, la familia se agrandó con la llegada de Seargeoh.

En 2012, Sage fue encontrado muerto en su departamento. El actor, productor y director tenía 36 años y había actuado en Rocky V y en Rocky Balboa, haciendo de hijo del boxeador. Si bien la causa de su muerte fue atribuida a una súbita falla cardíaca, fueron muchas las especulaciones que hablaron de una sobredosis de drogas. El estado en el que se hallaba su departamento alimentó esos rumores: frascos de drogas prescritas, latas de cervezas vacías, ceniceros llenos y mucha suciedad, fueron algunos de los elementos que la policía halló. Su estilo de vida preocupaba mucho a sus padres, quienes para ese entonces ya estaban separados, y cuando el joven fue encontrado llevaba cuatro días muerto.

Dolor de padre: Sly junto a su hijo Sage Fuente: Archivo

Sin dudas, este fue uno de los golpes más duros en la vida de Sylvester, que vivió su duelo en soledad y silencio. "No hay mayor dolor que el de un padre que pierde a su hijo. Por lo que pido a la gente que respete la memoria de mi hijo y sienta compasión por su querida madre Sasha", fueron sus únicas declaraciones públicas sobre esta desgracia personal. Al parecer, el exmatrimonio tuvo problemas a la hora de repartir los bienes del joven.

Sage Stallone: el hijo mayor del actor murió el 13 de julio de 2012 en su departamento de Studio City, California Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

Su segundo hijo, Seargeoh, -que hizo su primera aparición en la pantalla grande como el hijo de Rocky en la segunda entrega de la franquicia- también preocupo a sus padres durante su infancia. Su diagnostico de trastorno del espectro autista hizo que Stallone haga campañas y diversos eventos benéficos para concientizar a la población sobre esta condición y recaudar fondos para instituciones especializadas.

El matrimonio de Sly y Sasha llego a su fin una década después de la boda, tras la irrupción de Brigitte Nielsen, la danesa que impactó al mundo y a Stallone en Rocky IV. Si bien se casaron el mismo año en que el actor se divorció de su primera esposa, esta relación fue breve y turbulenta.

Furia y reconciliación

Brigitte Nielsen, la danesa que cautivó a Sly Fuente: Archivo

La química entre Brigitte y Sly atravesaba la pantalla y sus imágenes eran de las más buscadas por la prensa y los fotógrafos. En 1986 protagonizaron juntos Cobra, una película en la que Stallone interpretaba a un policía que se enfrentaba a una secta que quería asesinar a Ingrid, una escultural modelo, encarnada por Nielsen.

Los rumores indican que los problemas entre ellos comenzaron cuando Brigitte fue contratada para participar en la segunda entrega de Un detective suelto en Hollywood. Las malas lenguas le adjudicaron romances con el director Tony Scott, con una asistente de este, con Eddie Murphy y hasta hubo quién dijo que se relacionó íntimamente con los tres.

La ruptura fue resonante y su imagen en las tapas de revistas se multiplicaron. Lejos de guardar silencio, Sylvester la acusó de querer aprovecharse de su fama para conseguir mejores papeles. Pero, según el entorno de la pareja, la danesa no tenía buena relación con la madre del actor, algo que fue un detonante en el fracaso del matrimonio.

A lo largo de los años, los rencores y enojos quedaron de lado y, casi 33 años después, la expareja volvió a encontrarse en el rodaje de Creed II, la última película de la saga de Rocky. Nuevamente en la piel de la malvada Ludmilla (la esposa de Ivan Drago, el eterno rival de Stallone en la ficción), la actriz catalogó la experiencia de volver a trabajar con su ex como "increíblemente emocional".

Nielsen, en el estreno de Creed II Crédito: The Grosby Group

Tras advertir que al reencontrarse en el set su "corazón latía muy rápido", la actriz expresó: "En 1985 me casé con Sylvester y esta vez soy su exesposa, pero fue maravilloso tener la mitad del elenco allí, 33 años después. ¿Quién podría haber soñado alguna vez con los mismos roles, tanto tiempo después?".

Más allá del escándalo que rodeó a su divorcio, la rubia sólo tiene palabras de afecto hacia su ex. "Somos dos profesionales y lo mantuvimos así. El se quedó en la esquina americana y yo en la esquina rusa. Estábamos en lados opuestos, pero fue agradable", bromeó.

Pero Nielsen, de 55 años, también tenía otra razón para estar movilizada durante el rodaje, ya que se encontraba embarazada de siete meses y decidió mantener el secreto frente al elenco. "Estaba muy nerviosa, tratando de ocultar mi panza en mi traje de marfil", contó, quien luego de 10 años de intentar concebir a través de la fertilización in vitro, se convirtió nuevamente en madre con su esposo, el modelo italiano Mattia Dessi.

Angie Everhart, una de las mujeres que conquistó al héroe de acción Fuente: Archivo

Separado de su compañera, Sly se propuso disfrutar de su soltería por un tiempo. Romances con Vanna White, Naomi Campbell y Angie Everhart (con quien llegó a comprometerse) fueron el objetivo de los paparazzis durante la década del '90. Un hecho muy recordado por la prensa fue cuando, Janice Dickinson, la primera supermodelo norteamericana, quedó embarazada y le adjudicó la paternidad de su hija Savannah a Stallone. Si bien la recién nacida llevó por un tiempo su apellido, un estudio de ADN demostró que la pequeña no era hija del actor y la pareja se disolvió en ese mismo momento.

Enamorado de una princesa

Es raro imaginarlos juntos pero, al parecer, Stallone estaba muy enamorado de Lady Di. Si bien el actor jamás lo confirmó ni habló al respecto, fue su amigo Elton John quien, al revelar una divertida anécdota en su autobiografía, sembró el rumor de este amor platónico entre Rocky y la princesa de Gales.

A partir de un episodio publicado en la biografía de Elton John, se reveló que Stallone tuvo intenciones de conquistar a Lady Di Fuente: Archivo

Es de público conocimiento que el músico y Diana mantenían una relación de mucho cariño y solían compartir muchos momentos juntos, por eso a la hora de escribir sus memorias, el británico no pudo evitar hablar de ella en algunos capítulos. En el primer extracto de su libro Me, el cantante recuerda una fiesta que dio en su casa, en donde los actores Richard Gere y Sylvester Stallone casi terminan a las piñas por la madre de los príncipes William y Harry.

Según se puede leer en el capítulo publicado por The Daily Mail, la cena en cuestión ocurrió en 1994 cuando Elton quiso agasajar al encargado de los Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, quién le había encargado realizar la música de la película El Rey León. "Richard y Diana entraron en confianza rápidamente", escribió asegurando que en ese entonces Lady Di ya estaba separada del príncipe Carlos y que Gere también había terminado su relación con Cindy Crawford.

"Mientras el resto de nosotros conversaba, no pude evitar notar una atmósfera extraña en la habitación. A juzgar por la forma en que los miraba, la floreciente amistad entre Diana y Richard no le estaba cayendo muy bien a Sylvester", rememoró. "Creo que él llegó a la fiesta con la intención de conquistar a Diana, pero se dio cuenta que sus planes estaban arruinados".

Cuando llegó el momento de sentarse a comer, John recuerda que tanto Gere como Stallone desaparecieron del lugar. Fue el actual esposo de Elton, David Furnish, quien encontró a los dos actores "enfrentándose el uno al otro, con la intención de disputarse la atención de Diana con los puños", relata en el libro.

Si bien Furnish logró separarlos, Elton asegura que la tensión entre los tres se mantuvo durante el resto de la noche. "Después de cenar, Diana y Richard volvieron a ocupar sus lugares en los sillones frente al fuego mientras que Sylvester se fue a su casa", contó Elton John. "Nunca hubiese venido si sabía que el maldito príncipe encantador iba a estar allí", aseguró el cantante.

La tercera es la vencida

Jennifer Flavin, la tercera esposa de Stallone Fuente: Archivo

Desde hace 23 años, el actor está casado con la exmodelo y empresaria Jennifer Flavin. Si bien actualmente son una de las parejas más sólidas y glamorosas de Hollywood, a lo largo de los años atravesaron decepciones, tragedias familiares y acusaciones que los convirtieron en la pareja fuerte que son hoy.

Sin dudas, Flavin no sólo es el gran amor de Stallone, sino que fue su gran sostén en los peores momentos de su vida. Tanto en la repentina muerte de su hijo Sage como en las reiteradas denuncias que el actor recibió por abuso sexual, ella siempre estuvo ahí, firme, acompañando y sin dudar de la inocencia de su marido.

Es que desde que Flavin y Stallone cruzaron miradas en un restaurante de West Hollywood en 1988, el amor los flechó para siempre. La nueva conquista del actor contó que el inicio de la relación fue maravillosa, llena de citas para ver películas, cenar o pasear por la playa. La pareja estaba tan compenetrada que durante seis años se hicieron parte fundamental de la vida del otro e incluso planearon formar una familia juntos.

Sin embargo, todo cambió cuando la modelo recibió una carta escrita a mano por el intérprete de Rocky, donde de manera un poco desprolija daba por terminado el romance entre ellos. "Me envió una carta manuscrita de seis páginas, en pluma. Fue bastante descuidado. Me decepcionó. No puedes simplemente descartar a alguien a través de una carta después de seis años", reveló Jennifer en una entrevista con la revista People. Si bien en el momento Flavin no entendió la brusca decisión de su novio, poco después descubrió que Stallone estaba teniendo un romance secreto con Janice Dickinson, quien estaba a punto de dar a la luz a un bebé, que al parecer era producto de dicha infidelidad.

"Me golpeó como una tonelada de ladrillos. No tenía idea de que esto iba a suceder. Hablamos de que podríamos tener hijos, de cuándo iba a quedar embarazada. Ya estábamos escogiendo nombres, marcando los nombres que le gustaban a él y a mí", confesaba la empresaria por aquel entonces.

Mientras seguía con su carrera como modelo y su entorno le decía que estaba mejor sin él, algo inesperado sucedió: Sylvester descubrió que la bebé de Dickinson no era suyo y enseguida entendió que su felicidad estaba junto a la chica con la que meses atrás había terminado por correo.

Fue así como, en 1995, el actor y la modelo hicieron borrón y cuenta nueva y decidieron comenzar de nuevo. Un año después, llegaba Sophia Rose, la primera hija de la pareja, lo que los convenció de dar un paso más y sellar su amor en el altar. El 17 de mayo de 1997 la pareja dio el sí en una ceremonia civil en el Hotel Dorchester en Londres y disfrutó de una ceremonia por iglesia en el Palacio Blenheim en Oxfordshire.

La familia siguió creciendo con la llegada de Sistine Rose, en 1998 y Scarlet Rose, en 2002. Las tres hijas que tuvo junto a la dueña de Serious Skin Care (una empresa que vende cosméticos y tratamientos de belleza) no escaparon a la tradición del actor de nombrar a todos sus hijos con la letra S. Tampoco, a los problemas de salud, ya que la mayor de ellas nació con una malformación cardíaca que desde sus primeros meses implicó cuidados permanentes y algunas intervenciones quirúrgicas, la última a corazón abierto el mismo año que murió su medio hermano Sage. "Se niega a hablar de su hijo, está devastado. Está siendo un año horrible para él", comentaba su mujer sobre la difícil situación que atravesaba Stallone como padre.

Este problema de salud hizo que el actor sea mucho más apegado a ella. Al igual que su padre, Sophia es una gran aficionada a la lectura y a las películas. "Ha leído casi todo lo de Shakespeare y no deja de crecer. Son cómplices y tienen la misma forma de pensar", confesó Flavin, resaltando el gran parecido entre ambos. Graduada en Comunicación, esta joven de 24 años ha trabajado como modelo para marcas como Dolce & Gabanna, tiene un blog donde comparte tips de moda y belleza y es voluntaria en el Hospital de Niños de Los Ángeles.

Por su parte, y después de probar suerte en la actuación, Sistine decidió seguir los pasos de su madre en el mundo de la moda. Con un gran parecido físico, esta muchachita de 22 años se destaca por su belleza en la pasarela. Fanática de los deportes, es jugadora de voleibol y comparte su afición al golf con su padre.

Sistine, Scarlet y Sophia Stallone, las hijas menores del actor Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

En cuanto a la menor de las Rose, por ahora es la que tiene más bajo perfil. Sin embargo, es muy habitual verla junto a sus hermanas acompañando a su padre en cada premiere, gala o entrega de premios. De hecho en 2017, las tres chicas Stallone fueron elegidas para convertirse en las Miss Golden Globes y entregar las estatuillas en la gran ceremonia. Hace poco se rumoreó la posibilidad de que protagonicen un reality al estilo Kardashian, pero finalmente todo quedó en la nada.

Casi un cuarto de siglo después, los Stallone-Flavin disfrutan de un amor cómplice, genuino e incondicional. Juntos, han sabido formar una familia que, a pesar de la fama y la constante exposición, ha sabido acompañarse y atravesar sus duelos, decepciones y problemas lejos de los flashes.