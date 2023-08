escuchar

El Thor de Chris Hemsworth es uno de los mayores pilares de Marvel. A diferencia de Robert Downey Jr. y Chris Evans, quienes se despidieron de Iron Man y el Capitán América respectivamente, el actor de momento no rechaza abiertamente la posibilidad de una nueva película solista de su héroe. Y por ese motivo el director Taika Waititi, responsable de Thor: Ragnarok y Thor: Amor y trueno, fue consultado con respecto al rumbo que podría tomar un quinto film dedicado al Asgardiano.

Taika Waititi Don Arnold - WireImage via Getty Images

Si bien Thor 5 no está confirmada, Waititi confesó qué aspectos le gustaría desarrollar en un nuevo largometraje dedicado al Vengador. “¿Qué le queda por hacer a este personaje? Debería ser algo que de la sensación de continuar la evolución de él, pero sin perder ese modo divertido, y sin renunciar a enfrentarlo con cosas que lo lleven a construir sobre los obstáculos que vaya superando. Creo que no podríamos tener un villano más débil que Hela. Creo que deberíamos pararnos a partir de ahí, y agregar una amenaza más extraordinaria”, expresó. Interpretada por Cate Blanchett, la enemiga a la que hace referencia el director es la antagonista de Ragnarok, la hermana del Dios del trueno cuyas acciones desembocan en la destrucción de Asgard.

Más adelante, el realizador profundizó en otros posibles rivales para el superhéroe. “Introduciría más y más bestias locas y extravagantes, monstruos y alienígenas. Hay un elemento divertido en Thor y es esa informalidad y especie de arrogancia que tiene cuando llega a un mundo y se encuentra con alienígenas, que no es la misma que tendría un humano que se dedicara a explorar el universo”.

Chris Hemsworth como Thor Jasin Boland

Si bien el entusiasmo de Waititi es innegable, Chris Hemsworth de momento no dio señales de estar totalmente convencido de volver a componer a Thor, en una quinta película. En una entrevista con Entertainment Weekly publicada en junio, el actor confesó cierto interés. “Siempre hay conversaciones, pero antes de ser algo oficial, siempre hay gente revoleando ideas. Pero de manera oficial, no hay nada en marcha. No quiero seguir hasta el punto en el que la gente esté tan agotada, que revoleen los ojos cuando me vean en pantalla en la piel de Thor (…). Pero me encantaría reinventarlo un par de veces más. Todavía no tengo la respuesta, pero me gustaría intentar y descubrir de qué modo podemos hacer algo nuevo, manteniéndolo un poco impredecible”, señaló.

Las vacaciones de Hemsworth y Elsa Pataky

Chris Hemsworth y Elsa Pataky se olvidaron del trabajo y disfrutaron de una tarde bajo el sol de una playa en España Instagram @chrishemsworth

Hace poco más de un mes, Chris Hemsworth hizo una publicación en Instagram en la que abrió su álbum familiar para sus más de 57 millones de seguidores. El carrusel de fotografías compartido por el actor de Hollywood deja ver algunos de los momentos que pasó en familia y en las playas de España, país natal de su esposa, Elsa Pataky.

“Un poco de diversión bajo el sol de España”, escribió el actor en su posteo, que ya acumula más de dos millones de ‘me gusta’ y casi cuatro mil comentarios. La serie de seis fotos muestra la complicidad en sus vacaciones familiares con Pataky, con quien se casó en 2010, y los tres hijos de ambos: India Rose, de 11 años, y los gemelos Sasha y Tristan, de nueve.

Los hijos mellizos de Chris Hemsworth ya han crecido y suelen ser mostrados alegres en las redes sociales de su famoso padre Instagram @chrishemsworth

Actualmente, Hemsworth se encuentra en un descanso laboral, después de la filmación y promoción de su más reciente proyecto Misión de rescate 2, del director estadounidense Sam Hargrave, en donde compartió créditos con las actrices Golshifteh Farahani y Olga Kurylenko. Pataky también aprovecha por estos días su tiempo libre. La actitud relajada de la modelo y actriz es evidente en las fotos veraniegas, ya que sonríe en casi todas mientras disfruta de una tarde a bordo de La Juliana. Ambos incluso aprovecharon para lanzarse de la borda del barco.

Hemsworth y Pataky demostraron sus habilidades de nado adentrándose en aguas españolas Instagram @chrishemsworth

Las vacaciones de la pareja tuvieron como destino elegido las islas Pitiusas. La familia vive en Australia, pero siempre intenta visitar España por el vínculo con Pataky. De acuerdo con el reporte de El Diario Vasco, este 2023 Ibiza fue su destino vacacional, donde se alojaron en una exclusiva villa y alquilaron una embarcación para hacer excursiones a las paradisíacas playas de Formentera y Espalmador.