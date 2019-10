Tamara Pettinato habló de la denuncia por abuso sexual contra su hermano Felipe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de octubre de 2019 • 12:05

Tamara Pettinato habló sobre la denuncia por abuso sexual contra su hermano Felipe, que se dio a conocer ayer. En Radio con Vos, durante el programa Y ahora quien podrá ayudarnos, donde secunda a Ernesto Tenembaum, aseguró que el "hecho nunca ocurrió", y que se trata de una acusación totalmente falsa.

Esta mañana, Tamara fue consultada por sus compañeros sobre la denuncia que radicó la madre de una menor de edad en la Fiscalía de Género de Vicente López contra Felipe. La hermana mayor del clan Pettinato fue muy tajante en sus declaraciones: "Hablo del tema porque me parece que quedarse callado cuando no tenés nada que ocultar es darle la razón a la otra persona".

Luego se explayó más y explicó cuál es el hecho puntual por el que están acusando a su hermano: "Para nosotros no es nueva la historia, esto viene hace un tiempo, hay cuestiones familiares en el medio. Le pido a la gente que lea la causa completa antes de opinar. Lo denuncian por haberle tocado la cola a una chica de 15 años por encima de la ropa".

También habló del daño en la imagen del joven imitador de Michael Jackson a raíz del impacto de la noticia: "Lamentablemente él ya queda manchado. Nosotros sabemos que no sucedió; tenemos de primera mano su palabra, y también por desgracia existen las denuncias falsas". Y agregó: "Sé que siempre decimos que hay que ponerse del lado de la mujer, y que si alguien denuncia por algo es, pero en este caso hay toda una historia detrás que no voy a contar porque los abogados nos pidieron que por ahora no ampliemos detalles".

Tenembaum la interrumpió y le dijo: "Da la impresión de que se trata de un conflicto intrafamiliar, porque la denuncia la hizo la madre de la adolescente, y a su vez, esta chica de 15 años era la hermanastra de la actual pareja de tu hermano, Sofía Colasante [con quien es padre de una niña, llamada Juana Michela, de un año].

Tamara Pettinato junto a su hermano Felipe Crédito: Instagram

Petinatto reconoció la existencia de una interna familiar, y volvió a defender al bailarín: "Cualquiera puede ir y hacer una denuncia, pero después hay que probarlo. Hay otros motivos detrás, es totalmente falso. Si a él lo declaran inocente no va a ser noticia, yo sé cómo funciona todo esto. Siempre hace más eco que denuncien a alguien, que cuando lo absuelven. La mancha queda y el daño ya lo hicieron".

Finalmente, el conductor le preguntó cómo estaba viviendo la situación Felipe, y ella concluyó: "Él está tranquilo porque sabe que no lo hizo y que si la Justicia es justa, no va a pasar nada. Y nosotros no vamos a dejar que lo destruyan".