“Te amo, papá”: el conmovedor mensaje de Meadow, la hija de Paul Walker, a nueve años de la muerte del actor

Nueve años atrás, una noticia conmovía al mundo: el actor Paul Walker había muerto en un accidente automovilístico. Justamente, gracias al éxito de la saga Rápido y Furioso, el actor había alcanzado la cima de la popularidad y disfrutaba, además, de un momento personal inmejorable: estaba saliendo con Jasmine Pilchard-Gosnell y disfrutaba a pleno de su paternidad. Durante su sepelio, las imágenes de su pequeña hija Meadow -fruto de su matrimonio con Rebeca Soteros- entristecieron a miles de fanáticos.

Este miércoles, aquella pequeña niña -que hoy ya es toda una mujer de 24 años y tiene una incipiente carrera como modelo- recurrió a sus redes sociales para homenajear a su padre. En su cuenta de Instagram, compartió una vieja y tierna fotografía en blanco y negro en la que se ve a Walker enseñándole a jugar a los bolos. “Nueve años sin vos. Te quiero mucho, mi ángel”, escribió a modo de dedicatoria .

La semana anterior, en las horas previas a que se celebrara el día de Acción de Gracias, la modelo también compartió una serie de fotos para dar cuenta de todo aquello por lo que se siente agradecida. Allí también incluyó una imagen de su padre abrazándola cuando era apenas una niña.

En una reciente entrevista publicada por Page Six, Meadow explicó cómo mantiene viva la memoria de su padre: mirando todas sus películas. “Siempre dicen que lo primero que olvidás de alguien es su voz, así que tengo la suerte de tener su voz en muchos filmes”, indicó. Y reveló: “ Me gusta ver sus películas por la noche. Y siempre, siempre me da mucha alegría hablar sobre él y mantener vivo su espíritu ”, agregó.

Esta no es la primera vez que la modelo conmemora el fallecimiento de su progenitor y honra su memoria en las redes. El 30 de noviembre de 2021, junto a una foto en la que se ve al actor sosteniéndola cuando ella era un bebé, escribió: “ Te amo y te extraño infinitamente. Hoy y todos los días celebro tu vida, tu amor. Y a vos, mi mejor amigo ”.

Sin dudas, tras la muerte de su padre, Meadow encontró en Vince Diesel, su padrino y uno de los mejores amigos de Walker, un gran apoyo. El coprotagonista de Rápido y furioso también dedicó este miércoles un mensaje en Instagram para su colega. Junto a una imagen que los muestra a los dos juntos, escribió: “Nueve años... Te amo y te extraño” .

Meadow fue una de las tantas personas que comentó su posteo: “Familia por siempre. ¡Te amo tanto!”, expresó. El lazo entre el actor y la hija de su amigo es tan estrecho que en cierto modo se sienten como padre e hija. En una entrevista publicada por Extra, Diesel reconoció que es “muy protector” con su ahijada, pero que el cuidado entre ellos es mutuo.

Vin Diesel acompañó al altar a Meadow, la hija de su entrañable amigo Paul Walker (Crédito: Instagram @MeadowWalker)

“ Ella me cuida muchísimo. Cada Día del Padre es la primera persona en felicitarme. Verla junto a mis hijos es una de las cosas más hermosas que me regaló la vida. Hay momentos en los que la veo jugar con Pauline y siento una fuerte emoción al imaginar lo que mi hermano siente al ver esa escena ”, contó. Diesel fue, de hecho, la persona que Meadow escogió para que la acompañara al altar cuando se casó con Louis Thornton-Allan, en 2021.

