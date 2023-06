¿Tercera en discordia? Jennifer Lawrence se refirió a los rumores de romance con Liam Hemsworth mientras él estaba de novio con Miley Cyrus

escuchar

Con su habitual candidez, Jennifer Lawrence negó rotundamente los rumores que aseguraban que tuvo un romance con su partenaire en la saga de Los juegos del hambre, Liam Hemsworth, mientras él estaba en pareja con la artista Miley Cyrus. En diálogo con Andy Cohen en su popular programa Watch What Happens Live, el conductor quiso saber si el tema “Flowers” de la estrella pop hace alusion a ese vínculo “prohibido” que los actores habrían tenido durante el rodaje de los films que catapultaron a la fama a la ganadora del Oscar.

“No es cierto”, respondió la actriz, pero recordó un episodio en el que se dieron un beso. “Pasó una vez después de filmar una escena y ellos ya se habían separado, así que supongo que la canción fue una coincidencia”, expresó Lawrence, quien reiteró la revelación que había compartido en 2015 en el mismo programa, cuando admitió haber besado fugazmente al actor. “Liam y yo crecimos juntos, es un hombre sexy, ¿vos qué hubieses hecho? ”, le preguntó divertida al conductor.

Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth, en la premiere de Los juegos del hambre en Londres AFP

Sin embargo, luego reflexionó sobre el poder de las especulaciones. “No tengo redes sociales y trato de no tentarme con leer sobre lo que dicen sobre mí”, admitió. “Pero cuando en una fiesta cinco personas ya piensan que te acostaste con el novio de alguien es inevitable sentirse mal, así que pensá cuando eso se multiplica por billones ”, reflexionó. En cuanto a la “coincidencia” a la que hizo mención Lawrence, tiene relación con el vestido dorado que usa Miley en el video de “Flowers”, diseñado por Saint Laurent, que es similar al look elegido por Jennifer para la presentación de Los juegos del hambre, cuando usó un llamativo vestido de Prabal Gurung, también dorado.

Miley Cyrus en su videoclip Flowers

Muchos fanáticos leyeron esa decisión estética de Miley como un guiño a Lawrence y, desde ese momento, el rumor fue indetenible. Como explicó la protagonista de El lado luminoso de la vida, la versión fue molesta y angustiante para ella cuando se instaló entre sus amigos.

Jennifer y Liam fueron grandes compañeros en la saga que se filmó de 2012 a 2015, y en la que interpretaron a Katniss Everdeen y Gale Hawthorne. En cuanto a la relación entre Hemsworth y y Cyrus, esta no estuvo exenta de contratiempos: se conocieron en 2009 y una década más tarde se casaron. Sin embargo, ocho meses después de contraer matrimonio anunciaron su divorcio.

Miley Cyrus se casó, en diciembre de 2018, con Liam Hemsworth; ocho meses después se divorciaron People

Recientemente, en una entrevista con Vogue, Miley explicó que el empoderamiento femenino la condujo a escribir “Flowers” y no tanto su relación con su exmarido. “No necesito ser una maestra en el oficio de engañar a una audiencia”, dijo y añadió: “Escribí el tema en un sentido muy distinto. El estribillo decía originalmente: ‘Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que como vos lo hacés’. Quería decir: ‘Claro, puedo ser mi propia amante, pero vos sos mucho mejor’”, explicó la artista. De todos modos, admitió que su vida es una gran inspiración. “No borraría mi historia ni querría que se borrara”, dijo sobre el fin de su matrimonio. “Tener una vida interesante hace que los relatos sean interesantes” .

Jennifer Lawrence y un “palito” a Liam Hemsworth

Jennifer Lawrence presentado su flamante film, Hazme el favor Vianney Le Caer - Invision

Después de que Hemsworth confesara que fue difícil rodar las escenas románticas de Los juegos del hambre porque Lawrence comía atún y ajo antes de filmar , la actriz redobló la apuesta en recientes declaraciones y, lejos de olvidarse del comentario, le envió un contundente mensaje a su colega: “Superalo”.

La “pelea” comenzó en 2014 cuando Hemsworth habló de las bromas pesadas que Lawrence solía hacer en el rodaje de la exitosa saga. En el programa The Tonight Show, el actor australiano se mostró firme con la “acusación” contra su compañera.“Cada vez que tenía que besar a Jennifer era bastante incómodo. Cuando lo miras por fuera, parece una gran imagen. Ella es una de mis mejores amigas. La amo”, le dijo a Jimmy Fallon. “Pero cuando teníamos una escena de besos, ella se aseguraba de comer ajo o atún o cualquier otra cosa que fuera repugnante”, agregó en ese momento. “Y justo antes de comenzar a rodar me decía: ‘Comí ajo y no me lavé los dientes’”.

“No fue intencional”, expresó semanas atrás la actriz de Hazme el favor durante una aparición promocional de la comedia que llegará a nuestras salas a fin de año. Más de 10 años después del inicio del rodaje en el que interpretó a la querida Katniss, Jennifer intentó dejar las cosas en claro. “¡Era lo que estaba comiendo, y luego nos besábamos! Él debería, ya sabes, superarlo”, soltó entre risas. Respecto a un posible regreso de Katniss, expresó: “Estoy totalmente abierta a ello. Podría volver alguna vez a mi vida, al 100 por ciento”, apuntó la estrella, quien, además de estar atravesando un buen momento profesional, está felizmente casada con el galerista Cooke Maroney, con quien tiene un hijo en común, Cy.

