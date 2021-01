Connie Ansaldi contó qué le dijo Pampita tras su pelea con Isabel Macedo en Punta del Este, hace diez años

4 de enero de 2021 • 17:10

Pasaron 10 años de la histórica pelea entre Pampita Ardohain e Isabel Macedo en un reconocido boliche de Punta del Este, y mientras en Los ángeles de la mañana recordaban ese momento, Connie Ansaldi reveló que ella estuvo presente en el lugar y fue la encargada de separar a Pampita y Macedo.

"Yo escuché de mucha gente que estuvo, pero fuimos muy pocos realmente los que estábamos en el lugar y viendo lo que pasaba, incluso te los puedo decir con nombre y apellido", aseguró la panelista sobre la noche en que la actriz, que había mantenido un romance con Benjamín Vicuña, fue agredida por la modelo. "Sí, las tuve que separar a las dos. El problema fue que todos se quedaron helados. Benjamín se quedó helado y me decía '¿qué hago?'. Era un desmadre. Había mucha prensa y fue todo muy rápido".

"Carolina y Benjamín venían de una fiesta clásica que había en Punta del Este y llegaron más tarde; Isabel ya estaba adentro con sus amigas de siempre bailando", relató sobre lo ocurrido durante la noche del 1 de enero de 2010. "Era en el VIP y todos los que estábamos adentro sabíamos quiénes éramos. Estaban también Germán Paoloski y Sabrina Garciarena".

Al llegar al lugar, Vicuña y Ardohain se propusieron continuar con los festejos de Año Nuevo. "Caro se pone a bailar arriba de un sillón y, enfrente, a dos metros, estaba Isabel", explicó. "Carolina la miraba y yo le dije a Benjamín: 'llevátela'. La miraba porque era vox populi lo que había pasado ahí, todos lo sabíamos".

Entre las versiones que circularon a lo largo de los años sobre ese momento, había una que decía que la actual esposa de Juan Manuel Urtubey estaba provocando al chileno. "Eso es mentira, Macedo bailaba como todos. No es que la provocaba, es que era una situación provocadora. Él era muy desprolijo, ella no había sido la primera, ni la última, ni la única. Era un desprolijo total. Benjamín estaba nervioso y yo le decía: 'llevátela a Caro'", continuó con su relato Ansaldi. "Lo que pasa es que nadie pensó que iba a pasar lo que pasó".

Mientras el resto de las panelistas juzgaba lo ocurrido, Ansaldi arremetió contra Vicuña. "Acá el único culpable, y lo digo siempre, es él. Ellas dos vivieron una situación y cada una la resolvió como pudo. Isabel se fue para la salida y Caro salió corriendo atrás. Ahí fuimos todos corriendo detrás, la agarró seguridad y yo la metí para adentro. Le dije: 'Caro, acá no' y todos me decían 'tenela'", recordó.

"¿Qué te decía Pampita mientras vos la sujetabas?", quiso saber Ángel De Brito. Tras dudar un rato sobre si contar o no lo que hablaron en ese momento, finalmente Ansaldi disparó. "Me dijo: 'esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos'. Y yo le dije, 'bueno, no importa, el que tiene la culpa es tu marido'. Porque si vos tenés una amante y la llevás a tu casa con tu mujer, la culpa la tenés vos".

