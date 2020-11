El representante legal de Medina aseguró que la denunciante no tiene pruebas contra su expareja Crédito: Instagram

A principios de junio de 2019, Marcelo "El Teto" Medina recibió una denuncia por amenazas y violencia de género, abuso sexual y tenencia de armas de fuego por parte de Mónica Fernández, mujer con quien mantuvo una relación durante cinco años. Días después, el conductor reconoció su problema con las adicciones, y fue internado en una clínica psiquiátrica, por un cuadro de depresión.

Paula Varela, panelista de Intrusos, contó este miércoles que en las últimas horas la fiscalía retiró las acusaciones por falta de pruebas. "El 25 de noviembre, Mónica deberá presentar más pruebas y ampliar su declaración, pero según estima el abogado del Teto [Gustavo D'Elía], no hay más pruebas y la causa se caería. El abogado me dijo que después van a ir por todo contra Mónica", dijo la periodista. "Por estas denuncias, al Teto se le cayeron muchos proyectos. Por ejemplo, estaba por entrar al Cantando y lo bajaron. Y su imagen pública se vio muy dañada", detalló.

Poco después de la denuncia, hace más de un año, D'Elía contó que el periodista y animador estaba muy mal porque las acusaciones en su contra eran "completamente falsas". "Le hizo tan mal que ahora está internado, producto del cuadro de depresión. La familia, su hermana y su cuñado decidieron que se hiciera ver y la médica vio en él un cuadro muy depresivo y decidimos internarlo por consejo de ella", explicaba el letrado. Medina estuvo internado varios meses y luego terminó su recuperación en su casa, acompañado por su hijo Juan Cruz.

La palabra del abogado de la denunciante

En diálogo con LA NACION, Alejandro Cipolla, abogado de Fernández, indicó que los dichos de D'Elía faltaban a la verdad. Si bien el fiscal había solicitado el sobreseimiento de Medina porque entendía que no había pruebas para procesarlo, él se opuso. "Hice un detalle de la prueba, el juez me dio lugar, el fiscal apeló, y otros tres jueces más de la Cámara me dieron la razón a mí. Como cuatro jueces ya le habían dicho al fiscal que estaba equivocado, la investigación tenía que continuar", añadió.

Asimismo, Cipolla aseguró que fue citado por el juez el 25 de noviembre para ampliar la declaración de su defendida y "para que proponga medidas de prueba" en las que ya se encuentra trabajando, según le comunicó a este medio.

En junio de este año, Fernández reapareció en Los ángeles de la mañana para hablar de su salud y del estado de la causa, luego del pedido de detención de Medina. "Estoy mejor. Me fui recomponiendo con ayuda psicológica. Yo no podía hablar, sin una terapia no hubiera podido expresar en palabras los hechos de violencia que viví", expresó. "No es que soy una despechada. La terapia me ayudó a darme cuenta de un montón de cosas tras cinco años de relación", apuntó.

"Yo no quiero detallar todos los hechos que viví porque son escabrosos. El 144 me atendió bárbaro, la Justicia también pero la exposición no me ayudó. La gente juzga mucho. El fiscal dijo: 'Lo que pasa en el dormitorio, queda en el dormitorio'. Justifica toda la violencia diciendo que estaba drogado", amplió la ex de Medina respecto al accionar judicial.

Por su parte, Cipolla revelaba que la causa avanzaba muy lentamente. "Solicité la detención porque entiendo que hay pruebas suficientes. La causa es por abuso sexual y coacción agravada por el uso de armas de fuego. Ambas superan los tres años de condena; o sea, no es excarcelable. Debería estar detenido", apuntaba el letrado.

