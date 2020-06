Mónica Fernández aseguró que quiere ver a su ex preso

12 de junio de 2020 • 17:38

"Estoy mejor. Me fui recomponiendo con ayuda psicológica. Yo no podía hablar, sin una terapia no hubiera podido expresar en palabras los hechos de violencia que viví", confesó Mónica Fernández , la exmujer de Marcelo "Teto" Medina en Los ángeles de la mañana .

Tras la denuncia por violencia de género y el pedido de detención , Fernández reapareció públicamente y confesó que lo único que quiere es Justicia. "No es que soy una despechada. La terapia me ayudó a abrir la caja de pandora y a darme cuenta de un montón de cosas tras cinco años de relación", señaló quién denunció a Medina por abuso sexual y violencia de género.

Acompañada por su abogado, Alejandro Cipolla, el letrado contó cómo sigue la causa judicial contra el conductor. "La causa fue muy lenta. Solicité la detención porque entiendo que hay pruebas suficientes. La causa es por abuso sexual y coacción agravada por el uso de armas de fuego. Ambas superan los tres años de condena, o sea no es excarcelable. Debería estar detenido", indicó.

Tras desmentir los dichos del fiscal sobre que "había un acuerdo tácito entre las partes", la denunciante advirtió: " Yo no quiero detallar todos los hechos que viví porque son escabrosos. El 144 me atendió bárbaro, la Justicia también pero la exposición no me ayudó. La gente juzga mucho. El fiscal dijo: 'Lo que pasa en el dormitorio, queda en el dormitorio'. Justifica toda la violencia diciendo que estaba drogado".

"¿En este año se acercó a vos?", preguntó Ángel de Brito. "Yo corté todo tipo de contacto, pero su abogado dice que yo lo llamé. Espero que esto se cierre sanándome. No he vuelto a tener contacto con un hombre ni pareja, recién salí a un evento social en enero. Quiero Justicia y espero que él se rehabilite", concluyó Fernández.