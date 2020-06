Tras el pedido de detención, habló Mónica Fernández, la exmujer del "Teto" Medina Fuente: Archivo

Tras el pedido de detención de Marcelo "Teto" Medina , su exmujer Mónica Fernández rompió el silencio en Nosotros a la mañana . Mientras su abogado Alejandro Cipolla se encontraba presente en el piso junto a Gustavo D'Elia [representante legal de Medina], la denunciante aseguró que está más fuerte que nunca, "luchando por la verdad".

"Acá estamos, firmes, luchando por la causa, por la verdad y con pruebas. Si bien sigo con tratamiento psicológico, cada día más plantada, fuerte y buscando la verdad", confesó Mónica Fernández a través de un audio de WhatsApp enviado a Tomás Dente.

Mientras su abogado escuchaba atentamente, aclaró: "Hay dos pericias en el expediente, las dos arrojan similares características. Que es veraz lo que ella está diciendo, inclusive le salen varias patologías psicológicas producto de una convivencia o relación muy tóxica que fue llevada en el tiempo".

"Yo ya había solicitado la detención pero con el tema de la pandemia de Covid-19 cerró Tribunales y venía esperando. En esta causa en particular, hubo una lentitud única por parte de la fiscalía nunca vista. Para mí hay una animosidad porque es el Teto Medina", advirtió Cipolla.

Enseguida, el representante legal de Medina respondió: "Yo no comparto para nada lo que dice el doctor. Queda claro que no hubo ningún tipo de abuso, ningún estrés postraumático ni ningún presunta abuso. La fiscalía no es que fue lenta sino que se dio cuenta que la denunciante no fue clara".

"A raíz de lo que leí, porque todavía no vi los resultados de las pericias, ese informe no acredita un abuso sexual. Acredita que hubo eventos que afectaron a la señora que son conductas de dos personas que tuvieron un conflicto de pareja", agregó D'Elia.

Sin embargo, Cipolla reiteró su acusación sobre el lento accionar de la Justicia: "Ella denunció que él le apunto con un arma y no hubo ni un allanamiento. Ella relató que vendió el arma por estupefacientes y nadie investigó este hecho", señaló molesto.

Con intenciones de explicar el accionar de Medina, el abogado del conductor expresó: "Marcelo está mal porque producto de su ruptura con Mónica viene toda esta avalancha de denuncias. Él dice que ella quiso volver y él le dijo que no. A raíz de esa negativa nacen todas estas denuncias".

"Hay 163 llamadas en una noche, por parte de él a ella", lo interrumpió el abogado de la denunciante. Sin embargo, firme en su postura, D'Elia volvió a justificar a su cliente: "Eso acredita el conflicto de la pareja. Ella tenía que darle ropa y él se la reclamaba. Pensemos que estuvieron cinco años juntos, fue una relación duradera. Igual esas llamadas no acreditan un abuso sexual".