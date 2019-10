El Teto Medina habló de su salud Crédito: Instagram

Marcelo "El Teto" Medina sufrió en junio pasado un " cuadro de depresión mayor" por el cual fue internado en una clínica de salud mental. Luego de cuatro meses, ya con el alta en sus manos, volvió a trabajar a El Nueve y hoy expresó conmovido: "Me contienen mi familia, mis hijos y los que me quieren".

En un móvil con Los Ángeles de la Mañana, el Teto habló de su vuelta a la vida social y laboral: "El trabajo es sanador, y eso es muy bueno (...). Volví a trabajar, que es lo más importante, le agradezco mucho a Canal 9".

Tras recibir el alta médica Medina volvió a hacerse cargo del segmento REC, que solo se puede ver en las plataformas digitales de la emisora y en sus redes sociales. Este micro recopila los grandes momentos del canal desde los '80 hasta la actualidad, como por ejemplo A la Cama con Moria o el debut de artistas como Florencia Peña, Natalia Oreiro o la China Suárez.

Sobre la denuncia por violencia de género

Al ser consultado sobre la denuncia judicial de una expareja que lo acusó por haber ejercido contra ella violencia de género, el ex integrante de VideoMatch solo atinó a contestar que "está todo tranquilo" y no quiso entrar en detalles.

En junio, Medina, de 57 años, fue denunciado por Mónica Fernández ante la fiscalía penal, contravencional y de faltas N° 31. Según el testimonio de la mujer, el conductor la había amenazado con un arma para que lo acompañara a conseguir droga al partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires.

Luego de que la denuncia tomara estado público, el conductor expresó que las acusaciones no eran ciertas y que llevaría el tema a la Justicia. "Es todo mentira. Tengo cuatro hermanas mujeres, una hija. Imaginate si yo puedo hacer eso. Me mato antes. Es despecho, despecho, despecho. Es la segunda vez que me pasa", dijo el panelista en un breve intercambio con el programa El Espectador, por CNN Radio.

En 2012, la modelo Noelia Iglesias había realizado una denuncia similar en su contra, al contar que él la obligaba a consumir cocaína cuando mantenían relaciones sexuales. "Fui sobreseído de esa causa", sostuvo Medina en aquél momento.