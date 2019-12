Thelma Fardin, acompañada del colectivo Actrices Argentinas, hace exactamente un año, mostró un video en el que contó haber sido violada por el actor Juan Darthés durante la gira de Patito Feo Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Hace exactamente un año, Thelma Fardin hacía pública su denuncia por violación, radicada en Nicaragua, contra el actor Juan Darthés, sobre quien hoy pesa una alerta roja emitida por Interpol. Ese 11 de diciembre de 2018, la actriz se encontraba acompañada por más de 70 colegas del Colectivo Actrices Argentinas, quienes se reunieron en el escenario del Multiteatro.

"El motivo de esta conferencia es dar a conocer una denuncia penal radicada en Nicaragua realizada por nuestra compañera Thelma Fardin contra Juan Darthés ", leyó Griselda Siciliani. Posteriormente, se emitió un video de Thelma hablándole a la cámara.

Acá estamos, 365 días después, millones de historias y de abrazos después, rodeada de tanto amor, luchando, avanzando Thelma Fardin

"Estaba de gira con un programa infantil muy exitoso [ Patito Feo]. Tenía 16 años, era una nena", contaba la actriz. "El único actor adulto tenía 45 años", agregó. Posteriormente señaló que Darthés empezó a besarla en el cuello, mientras ella decía que no. Luego narró cómo tomó con fuerza su mano y la puso sobre su zona genital, y le dijo: "Mirá cómo me ponés". De acuerdo al testimonio de la actriz, el actor la tiró en la cama y le practicó sexo oral, mientras ella se rehusaba. "En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación", indicó la actriz, que subrayó cómo se animó a hablar tras escuchar a Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, tres actrices que también contaron cómo padecieron acoso y abuso por parte del actor.

"Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme y darme mucho amor", indicó Fardin, en referencia al colectivo Actrices Argentinas. De manera inmediata, el hashtag que acompañaba el video (#MiráCómoNosPonemos) se convirtió en un símbolo, y muchas mujeres se animaron a contar sus propios relatos de abuso a partir de ese momento.

Este miércoles, con motivo del aniversario de ese día, Fardin escribió un sentido posteo en Instagram, un racconto pormenorizado de cómo se preparó para esa jornada que marcó un antes y un después un su vida. "Hace un año a esta hora mis amigues me pasaban a buscar por mi casa, con el cansancio acumulado del viaje a Nicaragua del que habíamos vuelto hacía dos días, la ansiedad, el desgarro que significó grabar ese video y habiendo dormido apenas tres horas emprendíamos camino al teatro", recordó Thelma.

"Nos reunimos temprano con mi abogada, después me obligó a comer algo para tener fuerzas, me arregló la pollera que me quedaba grande de todo lo que había adelgazado por el estrés de esos días y me mandó a dormir una siesta...la calma antes de la tormenta. Ese día parecía que el cielo iba a caerse a pedazos. Sonaban truenos y decíamos riendo 'es el patriarcado que se está cayendo'. Llegamos al teatro y ahí estaban todas ellas, corriendo de un lado a otro para que todo estuviera listo", añadió la actriz, en relación al apoyo de sus colegas.

"No teníamos idea de lo que estábamos por generar. Y acá estamos, 365 días después, millones de historias y de abrazos después, rodeada de tanto amor, luchando, avanzando. Estamos sanando juntas y mantenemos nuestra lucha firme en las calles reclamándole al sistema que se ponga a la altura de nuestro avance como sociedad. De la histórica lucha del movimiento de mujeres y disidencias. Nunca me alcanzarán las formas de decir gracias para retribuirles el eco que hicieron de este grito. Pero lo intentaré, lo seguiré intentando, trabajando todos los días por cambiar un poco este mundo injusto. GRACIAS", concluyó la actriz en su posteo.

En cuanto al estado de su denuncia, la Policía Federal de Brasil afirmó que colaborará con las autoridades de Nicaragua frente a la alerta roja que lanzó Interpol para capturar a Darthés por el delito de violación agravada.

En un comunicado divulgado por el programa periodístico Fantástico, del canal brasileño Globo, la Policía Federal sostuvo que está "siguiendo el caso" y que, "si es necesario, auxiliará a las autoridades extranjeras". Darthés, cuyo nombre real es Juan Rafael Pacífico Dabul, permanece en San Pablo, Brasil.