Thelma Fardin disparó contra Gómez Centurión y sus votantes

Luego de su paso por el programa Intratables, el candidato presidencial Juan José Gómez Centurión se refirió a la última dictadura militar argentina. Sus dichos generaron fuertes reacciones en el programa y muchas repercusiones en redes sociales. Por eso, Thelma Fardin opinó en Twitter sobre la postura del candidato y de sus votantes.

"El Estado nunca es terrorista. Puede tener accionar positivos o no, legales o no, pero el terrorismo es una acción de un tercero para la toma del Estado. No fue un plan de desaparición de personas (la dictadura), sino un plan de aniquilación de la subversión", expresó Gómez Centurión. "El terrorismo de estado es una tontería", agregó en el piso.

Fardin, indignada por las opiniónes del candidato, usó su cuenta de Twitter para opinar sobre el tema. 'El terrorismo de estado es una tontería', dice Gomez Centurión adelante de Ernestina Pais, hija de un desaparecido...", escribió la actriz.

Así, la integrante del colectivo feminista Actrices Argentinas, continuó su crítica al Frente que representa Gómez Centurión. "2,64% de les argentinos lo votaron. Que descanse quien pueda", ironizó Fardín.