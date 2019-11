Thelma Fardin habló sobre el pedido de captura internacional que pesa sobre Juan Darthés Crédito: Captura de pantalla

4 de noviembre de 2019 • 00:00

En el día en el que se oficializó el pedido de captura internacional de Juan Darthés desde Nicaragua, país en el que se produjo la presunta violación del actor sobre Thelma Fardin, la actriz opinó sobre el tema. Invitada a Debo Decir, el programa de Luis Novaresio, la intérprete de Patito Feo dialogó con el periodista.

"Esto me agarra en un momento en el que pude volver a lo que hice toda mi vida, a mi profesión. Cuando salió la acusación estaba en rodaje de una película, acompañada por mi equipo de laburo y ahora estoy estrenando una obra. Ayer me enteré a las doce de la noche, rodeada de la gente que amo, y también con la tranquilidad de que mi vida vuelve a tomar un cauce... no sé si normal, porque hay algo que me va a acompañar para siempre. Y más allá de lo que pase con mi caso en particular, que entiendo el peso que tiene para la sociedad, para mí es fundamental trabajar sobre una realidad que no es la realidad de todas", dijo. En la noche del sábado había celebrado el estreno de su nueva obra teatral, El método Kairós.

Así figura en la web de Interpol el pedido de captura de Juan Darthés

Más adelante, Novaresio mostró en pantalla el pedido de captura de Interpol sobre Darthés, en el que se lo acusa de "autor directo del delito de violación agravada". En ese momento, Thelma agregó: "De mil casos de abuso, solo cien son elevados a denuncia concreta, y de esos cien solo uno llega a condena. Mi caso fue tan único, y el estado en el que está Nicaragua, en donde me atrevo a decir que no hay estado de derecho, es mucho más amplio. La verdad es que los nexos se consiguieron de forma casi artesanal". Luego destacó el trabajo realizado por periodistas especializadas en temáticas de género, quienes generaron un trabajo en conjunto que le permitió a la causa avanzar: "Fueron las mujeres las que lograron trazar el camino para que hoy podamos hablar de esto".

A lo largo de la charla, el conductor le preguntó a su invitada cómo se llevaba con las opiniones que la señalaban como la responsable del problema, y no como la víctima. Sobre eso, Fardin comentó: "Yo soy una afortunada porque tengo un entramado que me permite estar muy contenida. Soy una privilegiada, tengo amigas maravillosas, me dedico a lo que amo. De esa violencia lo que me preocupa, es que cuando en la tele aparezco yo y dicen 'no le creo a Thelma', le cierran los oídos a una persona que en esa casa pueda contar algo. A mí me interesa hoy ponerme a trabajar por visibilizar que mi caso no es la realidad del mayor porcentaje de las mujeres que se enfrentan a este tipo de denuncias".

En el tramo final de la entrevista, Fardin comentó que ella y sus abogadas "no especularon, y del otro lado se especuló muchísimo". Por último, concluyó sus opiniones destacando que su compromiso ahora está puesto en acompañar a mujeres que atravesaron una situación similar a la de ella: "Hoy por hoy mi diálogo es con la sociedad, con las pibas. Esto realmente se transformó en una causa que me excede, es único el lugar en el que quedó, pero nos dimos cuenta todos, todas y todes que si hay algo que no soy es única, este es un problema que atraviesa a toda la sociedad".