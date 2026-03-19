Tini adelantó “Dos amantes”, con figuras como Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo de Paul

Con figuras de primer nivel y la participación de Rodrigo de Paul, Tini revolucionó las redes con el adelanto de “Dos amantes”, el tema que canta con Ulises Bueno y que se podrá escuchar mañana por primera vez en el estadio Mario Kempes de Córdoba en el marco de su tour Futttura. “Para todos esos amores que dicen ser prohibidos”, invita la cantante sobre el final del teaser, una superproducción donde se lucieron Susana Giménez, Cacho Deicas y Lionel Messi.

El adelanto que Tini compartió en su cuenta de Instagram arranca con Susana Giménez, de impecable blanco, sentada en la barra de un bar con una copa de champagne frente a ella. “Pero no, por favor, mi querida. Pero no te preocupes. ¿Sabés las cosas que han dicho de mí?”, dice la diva al teléfono y de inmediato recibe un sobre, que abre con intriga. La escena se repite con Cacho Deicas, el excantante de Los Palmeras, y con Ulises Bueno.

“Como esos amores de antes”, lee Susana risueña del misterioso papel, que parece ser una invitación porque abajo, en letras pequeñas, señala una hora y un dress code. Luego aparece primero Tini, sentada en el piso junto a un perchero y media sonrisa en la cara, y acto seguido se ve a Rodrigo de Paul y Lionel Messi detrás de una puerta con un paquete en la mano. “Para todos esos amores que dicen ser prohibidos, esto dice así”, dispara la cantante en el cierre del avance.

En apenas 15 horas, el posteo obtuvo más de 850.000 likes y 33.000 comentarios. “Mañana 9pm Arg ¡¡¡¡¡Dos amantes!!!!! Córdoba la cantamos para mi cumple”, escribió la cantante junto a las imágenes, en referencia a la próxima parada de su cuarta gira musical: se presentará en el Estadio Mario Kempes el próximo 20 y el 21 de marzo, día en que cumplirá 29 años.

Tini en Tecnópolis al comienzo del Tour Futttura tinistoessel

¿Tini y De Paul se casan este año?

Con una charla pública inesperada, llena de guiños y risas cómplices, Tini y Rodrigo de Paul confirmaron sus intenciones de casarse a fin de año. La revelación sucedió hace dos semanas cuando en medio de una entrevista que la cantante le concedió al canal de televisión de Paraguay Telefuturo en la previa a su show en Asunción, el futbolista la llamó y ella atendió. “Tenemos ganas. Eso sí lo podemos decir”, confió la artista.

“¡Ay! Me está llamando”, exclamó la cantante en medio de la nota y se levantó para agarrar su teléfono. “Pará, pará, pará”, comenzaron a gritar Kike Casanova, el conductor del programa y Meli Quiñonez, la host oficial del especial de Tini. “Amor, estoy en vivo real”, le advirtió la argentina a su novio, volteó el teléfono hacia el público y desató los gritos de sus fans.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán en Argentina en el mes de diciembre (Foto: Instagram @rodrigodepaul)

“Me preguntan si nos casamos, pero yo todavía no dije nada”, puso en tema Tini al mediocampista del Inter de Miami. “Es que tiene un anillo y le preguntamos por ese anillo”, explicó Quiñonez. “Me dicen que les llamó mucho la atención”, agregó Tini. “¿Es una pregunta para mí?”, reaccionó algo confuso De Paul.

En ese momento, Casanova agarró el teléfono, mostró a cámara la imagen del jugador y disparó: “Tini nos dijo que se casa con vos a fin de año”. “¿Qué? Yo no dije eso. No pongas palabras en mi boca que yo nunca dije”, frenó la cantante en seco al conductor. “La conozco, no creo que haya dicho eso”, la defendió De Paul. “Igual puede ser. Tenemos ganas de casarnos. Eso sí lo puedo decir. Ya está”, zanjó Tini la discusión. “Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones”, sumó De Paul, y de nuevo los gritos se adueñaron del estudio.

Los detalles de una boda no anunciada

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, un amor que se afianzó con el tiempo

Hace un mes en LAM (América), la periodista Pilar Smith dio algunos detalles de lo que será la esperada boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Lo primero que indicó fue la posible fecha: “Se acuerdan que se hablaba de diciembre de 2025, finalmente va a ser diciembre de 2026. Ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo y algunas personas ya fueron invitadas de palabra”.

La elección de la fecha está sujeta al calendario deportivo de Sudamérica y Europa, donde los deportistas entran en receso a final de año. Al estar anotados en la lista varios jugadores de la selección argentina, la pareja decidió que diciembre sea el mes para el casamiento. Las palabras de De Paul ayer confirmaron esta información. “La boda sería entre el 20 y el 28 de diciembre. Tiene que ser cercano a las fiestas por el receso tanto en Europa como en Argentina. Van a venir muchos futbolistas”, sentenció Smith.

Lo que ya está confirmado es el lugar: será en El Dok Haras, una estancia de amplias dimensiones, ubicada en Exaltación de la Cruz, donde se casaron previamente otras celebridades como Oriana Sabatini, Cande Tinelli, entre otros.