"Ella dice" es el nuevo hit que Tini grabó con Khea. Crédito: Instagram

16 de julio de 2020 • 00:09

Un día muy especial para Tini Stoessel. A pesar de las limitaciones lógicas que le impone la cuarentena al medio artístico, la cantante lanzó el video de "Ella dice", canción que grabó junto a Khea, y que alcanzó medio millón de reproducciones en cinco horas.

Telenoche fue el espacio elegido por la argentina para hablar entusiasta de su nuevo tema: "Fue una experiencia que nos hizo crecer a todos muchísimo, porque fue un desafío bastante grande. Yo quería que el video se viera bien, cool, dinámico, que le diera fuerza a la canción. Y la verdad es que estoy bastante contenta con el resultado dentro del contexto en el que estamos".

Ella dice se grabó a la distancia, con Tini abriendo su casa como locación ("una parte la hice en la bañera de mi habitación, y otra en el quincho"), al igual que Khea. "És un gran artista, y me da mucho orgullo que los dos seamos argentinos. Aparte venimos de mundos muy distintos en todo sentido, y que nos hayamos unido para esta canción también me alegra", dijo sobre su compañero.

María Laura Santillán y Diego Leuco, preocupados por el presente de la estrella, quisieron saber cómo atravesaba la cuarentena. Lejos del pesimismo, Stoessel eligió destacar todo lo bueno de estos meses de aislamiento: "Hacía mucho tiempo que no estaba tanto en casa, en mi país, compartiendo con mi familia. No tener que salir volando después de una cena sino poder quedarme charlando con mis viejos, con mi hermano, a una la hacen crecer demasiado. Además estoy acompañada de la gente que más quiero así que, dentro de todo, estoy bien".

Y por supuesto, el otro tema que no podía faltar en la nota era "el día después" de su separación de Sebastián Yatra, ocurrida hace apenas dos meses. Y aunque deslizaron el rumor de que el cantante ya tendría un nuevo amor, Tini decidió patear la pelota afuera y conectar con el futuro profesional de ambos: "Mi plan era irme a Colombia a filmar una serie, y el proyecto todavía sigue en pie, más hacia fin de año. La serie la protagonizamos con él, pero igual estamos esperando a ver qué sucede. Yo estoy bien, el duelo fue distinto por lo que decíamos antes, porque estoy todo el día con mis viejos, porque me llamé todo el tiempo con mis amigas. Me dí el espacio para procesar lo que estaba pasando, así que bien".