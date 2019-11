Qué dijo la mamá de Tini que provocó el enojo de las fans de Lali

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 16:07

Los rumores de rivalidad entre Lali Espósito y Tini Stoessel son una historia de nunca acabar. Mientras ellas aseguran que se llevan bien y que no tienen ningún problema, e incluso se mandan guiños por redes sociales, los fans de ambas cantantes y actrices siguen alimentando esta supuesta pelea y generando especulaciones. Esta vez, lo que hizo que resurgieran las versiones de disputa fue un desafortunado "me gusta" de la mamá de Tini en Twitter.

"Lali dice que no dará shows en Buenos Aires por la situación del país. Decí la verdad, no llenás ni un bar, caradura, atrevida, ladrona. Tini sí tiene talento y humildad", publicó un club de fans junto a un video de la novia de Sebastián Yatra en pleno concierto. A los pocos minutos, Mariana Stoessel, la mamá de Martina, le dio like a este posteo y desató la furia de las fans de Lali.

Las seguidoras de Espósito inmediatamente comenzaron a defender a su ídola, al tiempo que cuestionaron el accionar de la madre de Tini, quien no tardó en pedir disculpas. "Disculpá, no es lo que pienso. Vi el video de Tini bailando y no leí lo que decía. No pienso eso de Lali ni de nadie. Mi intención no es ofender", escribió la mujer en un mensaje privado que le mandó a una fan.

"Hola, te escribo para decirte que no fue mi intención hacer ese RT, que lo hice porque la vi bailar a Tini y no leí lo que decía. Es más, pienso que lo que dice ese tweet es una barbaridad. No pienso tampoco nada malo de Lali. Disculpá, no fue mi intención. No quiero más problemas entre los dos fandoms. No nos/me interesan esos quilombos. No construyen. Te mando un beso", le escribió Mariana a otra de las cuentas.

El mensaje que la mamá de Tini le envió a las fans de Lali Espósito

Si bien ninguna de las dos cantantes hizo comentarios al respecto, un oportuno mensaje de Lali, que pareciera estar ligado al conflicto, aumentó el enfrentamiento entre las fans de ambas. "Reafirmación: Que bendición los PADRES que me han tocado", puso la cantante.

En declaraciones públicas, ambas artistas aseguran que el trato entre ellas es muy bueno. "Con Lali no sólo tenemos buena relación sino que nunca pasó nada personal entre nosotras. Nos vemos, la mejor onda, nos felicitamos por algún tema. Mensajes. No tenemos ningún problema. Estamos cansadas de decir que entre nosotras no hay ningún problema", dijo Tini en una entrevista con Clarín, mientras que hace poco Lali publicó algunas historias en Instagram en donde se escuchaba de fondo una de las canciones de su colega.