Tini Stoessel compartió un álbum en bikini y encendió las redes con su cambio físico: “Qué lindo fue”

Tras finalizar un exitoso 2025 que marcó su regreso a los escenarios, Martina “Tini” Stoessel decidió tomarse unos días para relajar y descansarse en un destino paradisíaco y en compañía de algunas de las personas más importantes de su vida. Si bien suele ser celosa de su intimidad y evita exponerla, como todos los años compartió fotos de sus vacaciones, pero en esta oportunidad hubo varios detalles que llamaron la atención. No solo la presencia de su novio - y presuntamente prometido - Rodrigo De Paul, sino también la evidencia de su cambio físico. La cantante posó en traje de baño y encendió las redes sociales.

Stoessel decidió pasar los primeros días del 2026 de vacaciones y con sus “personas preferidas”. El destino elegido fue la ciudad de Tulum, en México. Compartió en Instagram postales de su estadía en el paraíso, que incluyó desde tragos junto al mar, hasta jornadas de lectura, un festejo de cumpleaños, juegos de cartas, sesiones de fotos y mucho amor. El martes 13 de enero, tras la culminación del viaje, decidió publicar nuevas imágenes para rememorar lo que sin dudas fue un arranque de año más que positivo. “Qué lindo fue”, comentó.

Tini pasó unos días en Tulum junto a su novio y un grupo de amigos (Foto: Instagram @tinistoessel)

Tini modeló distintos trajes de baño durante sus vacaciones (Foto: Instagram @tinistoessel)

Las fotos que subió Tini de sus vacaciones en la playa (Foto: Instagram @tinistoessel)

La publicación incluyó nuevas postales de las vacaciones, en las que se pudo evidenciar que el grupo acampó en la playa, salió a cenar, preparó cócteles para llevar a la playa y hasta hizo una noche de karaoke en su hospedaje.

Las vacaciones de Tini Stossel

En varias de las imágenes se pudo ver a Stoessel en traje de baño. Llevó en la valija varias modelos: una bikini color roja, una verde metalizada y otra gris y negra. Lo que se pudo advertir a través de su elección de vestuario fue que en el último tiempo tuvo un importante cambio físico. A fines de 2024 se sometió a una cirugía para realizarse un aumento mamario y un año después, el 21 de diciembre de 2025, el comunicador Fede Flowers reveló que la cantante pasó por el quirófano para un recambio de prótesis en la Clínica Zabala.

Tini y De Paul disfrutaron de unos días en Tulum junto a sus amigos (Foto: Instagram @tinistoessel)

De Paul y Tini se mostraron más enamorados que nunca (Foto: Instagram @tinistoessel)

Durante su estadía, hicieron campamentos, karaoke y disfrutaron de salir a cenar (Foto: Instagram @tinistoessel)

La publicación no tardó en dar que hablar en las redes y sus seguidores reaccionaron. “Explotó el verano”, comentó Lizardo Ponce, “Yo directamente escribiendo desde el mismísimo sky (cielo)”, escribió Stef Roitman y María Becerra agregó: “Qué preciosura amiga”. Sus fans, en tanto, se alegraron de verla tan radiante y feliz. “Sos la más linda del planeta”, “Que seas así de feliz siempre”, “La más linda”, comentaron. Por su parte, Rodrigo De Paul acotó: “Qué bueno está Tulum”.

Los seguidores de la cantante la llenaron de elogios (Foto: Instagram @tinistoessel)

Las imágenes evidenciaron varias cosas de la relación entre la intérprete de “Carne y hueso” y el jugador del Inter Miami. No solo la reconfirmación de que están juntos y más enamorados que nunca, sino de que además se hicieron un tatuaje en conjunto.

Tini y De Paul se tatuaron tres corazones rojos en la piel (Foto: Instagram @tinistoessel / @rodridepaul)

Así como cuando estuvieron juntos la primera vez, De Paul se tatuó unas mariposas en el cuello y un “Tini” arriba del ombligo, esta semana evidenció que ahora lleva en la parte inferior del abdomen tres corazones rojos que fueron dibujados por la cantante. La elección del número no pasó inadvertido y despertó rumores de embarazo. En la reciente publicación de la cantante se pudo advertir que ella también tiene el diseño en la piel pero en el hombro.

Tini lució un imponente anillo en la mano izquierda y los rumores de compromiso volvieron a resonar con fuerza (Foto: Instagram @tinistoessel)

Adicionalmente, en varias imágenes se pudo ver a la artista con un imponente y lujoso anillo de brillantes en el dedo anular de la mano izquierda. Cabe recordar que la pareja protagonizó fuertes rumores de compromiso, que a esta altura ya parecen certezas. Si bien ninguno se pronunció públicamente respecto a este tema, en un comentario de Instagram, De Paul aseguró que “se viene un gran 2026″. ¿Sonarán campanas de boda? Solo resta esperar para confirmarlo.