Rodrigo De Paul y Tini Stoessel alimentaron los rumores de embarazo con un jugado tatuaje que se hizo él

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel decidieron tomarse unos días de descanso en el Caribe. Con la intención de comenzar el año en este paraíso natural, el futbolista y la cantante mostraron varias postales y videos de su estadía que incluyó, también, la presencia de amigos de la pareja.

Durante la jornada del domingo, el jugador del Inter Miami subió un posteo personalizado a su cuenta de Instagram, donde la primera foto y video muestran el nuevo tatuaje que se hizo el futbolista.

Tini Stoessel le dibujó tres corazones a Rodrigo De Paul

Según se conoció, Tini se encargó de dibujarle tres mini corazones rojos en su torso que luego fueron bordados con tinta. Aunque se desconoce el trasfondo de la decisión, los usuarios de las redes sociales teorizaron más allá de un simple gesto romántico y se aventuraron a pensar que la cantante se encuentra embarazada.

El propio De Paul tituló la publicación con esta cantidad de corazones y recibió el comentario de “Qué lindo sos” por parte de la intérprete, sumando así más indicios de un posible embarazo.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel eligieron el Caribe como el lugar de sus vacaciones

De Paul y Tini comenzaron su relación en 2021, en un momento de alta exposición para ambos. Ella atravesaba una etapa de fuerte proyección internacional en su carrera musical, mientras que él se consolidaba como una pieza clave de la selección, que por entonces se preparaba para el Mundial de Qatar 2022.

En una historia de amor con muchas idas y vueltas, la pareja confirmó la separación en 2023, aunque el vínculo no se cortó definitivamente. A lo largo de 2024 y 2025, distintos indicios alimentaron las versiones de una reconciliación. Finalmente, la aparición de la cantante en los partidos del Inter Miami terminaron de sellar el nuevo acercamiento.