Tippi Hedren cumplió 92 años y su hija, Melanie Griffith, la saludó de una forma muy especial

Tippi Hedren acaba de cumplir 92 años y su hija, Melanie Griffith, la felicitó de una manera muy especial a través de las redes sociales. Con una selección de fotos y un emotivo mensaje, la actriz celebró también el saludable estado físico de su madre.

“¡Feliz cumpleaños, mamá! Sos tan hermosa, tenaz, graciosa, elegante… ¡y tenés 92! ¡Te quiero muchísimo!”, escribió la protagonista de Secretaria Ejecutiva, de 64 años, sobre la icónica intérprete, de quien heredó el talento para la actuación.

Junto a las sentidas palabras de admiración, Griffith compartió varias imágenes de Hedren a largo de los años. En ellas, se la puede ver en distintas escenas familiares, de época y actuales, o en papeles que ocupó en películas,

Hedren lleva sin ejercer su profesión desde hace un par de años. Su nieta Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, habló en repetidas ocasiones sobre cómo Hollywood se olvida de las intérpretes femeninas cuando envejecen. “¿Por qué mi madre no está en las películas? Es una actriz extraordinaria . [...] ¿Por qué mi abuela no está en las películas? Esta industria es jodidamente brutal”, expresó la joven actriz durante una entrevista con la edición británica de Vogue en 2020.

Tres generaciones de talentosas actrices

En 2015 las tres actrices se dejaron ver juntas en los premios Elle Mujeres de Hollywood: Hedren, Griffith y sus hijas Dakota Johnson junto a otra heredera más: Stella del Carmen Banderas, hija de Griffith con el actor español Antonio Banderas. Las cuatro, vestidas de negro en el hotel Four Seasons de Beverly Hills apoyando a Johnson, que recibió entonces el premio como estrella emergente gracias a sus protagonismo en la saga Cincuenta sombras de Grey.

El último trabajo de Hedren fue en The Ghost and The Whale, de 2017, pero ha quedado para la historia como musa de Alfred Hitchcock. De hecho, su debut fue con el director británico en Los pájaros, de 1963, película y actuación muy celebradas por la crítica pero que para Hedren fue, según relato mucho tiempo después, una auténtica experiencia traumática.

En efecto, en 2016 la actriz publicó sus memorias, tituladas Tippi, en las que denunció el acoso sexual que sufrió por parte de Hitchcock. En sus páginas aseguró que durante los seis meses que duró el rodaje, sufrió constantes abusos por parte del realizador, que la intimidó y fue cruel con ella. Hedren afirmó que sus compañeros de reparto, especialmente Rod Taylor, tenían prohibido hablar con ella o tocarla. También relató que, cada vez que el cineasta la veía reírse o hablar con un hombre, se volvía “muy frío” e “irritable” y se quedaba “mirándola fijamente de una forma inexpresiva, incluso si en ese momento él estaba hablando con un grupo de gente al otro lado del set de rodaje”.

Hitchcock vio a Hedren en un anuncio de televisión y decidió contar con ella en Los Pájaros y en Marnie (1964). Pero su interés en la actriz pronto se volvió una obsesión. Hedren aseguró que una vez se abalanzó sobre ella e intentó besarla en su limusina. “Fue horrible, un momento horrible”, escribió la actriz, que explicó que no dijo nada a nadie porque en la década de los sesenta no se hablaba del acoso sexual.

Además, añadió que en el estudio habrían creído la versión del director: “¿Quién de los dos era más valioso para ellos, él o yo?”. La situación entre ambos era tan tensa, que Hedren contó que en una ocasión su compañera de reparto Suzanne Pleshette se le acercó para tratar de animarla y le dijo que los rodajes no siempre eran así.

En una reciente entrevista para el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, Dakota Johnson se refirió a lo sucedido con su abuela y comentó, específicamente, cómo su denuncia terminó repercutiendo en su carrera. “Ella siempre fue muy honesta y firme al defenderse. Eso es lo que hizo”, aseguró. Y disparó: “Hitchcock arruinó su carrera porque ella no quería acostarse con él; y él la aterrorizó”.

Tippi Hedren sostiene a su hija, la también actriz Melanie Griffith

La actriz de 50 sombras de Grey hizo hincapié en que, a diferencia de lo que viene ocurriendo desde hace un par de años tras las primeras denuncias contra Harvey Weinstein y la irrupción del movimiento #MeToo, Hitchcock “nunca fue responsabilizado”.

Fue justamente el sonado caso del productor el que motivó a Hedren a volver a hablar sobre el tema. Lo hizo, en su momento, a través de su cuenta de Twitter, cuando se conocieron las primeras denuncias en contra de Weinstein. “Estoy viendo toda la cobertura mediática. Ni esto es nuevo ni se limita a la industria del entretenimiento. Yo he lidiado con el acoso sexual durante toda mi carrera como modelo y actriz. Hitchcock no fue el primero. Sin embargo, no estaba dispuesta a aguantarlo más tiempo, así que me alejé de ese mundo sin mirar atrás. Hitchcock dijo que podría arruinar mi carrera si contaba lo que me hizo. De esto hace 50 años, pero es momento de que las mujeres empiecen a ponerse en pie por ellas mismas como ha pasado con el caso Weinstein. ¡Bien por ellas!”, expresó entonces.