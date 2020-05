Tiziana Sabatini habló sobre la cirugía estética que se hizo en la nariz

Los consejos de Tiziana a sus seguidoras

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 11:22

Tiziana Sabatini decidió explayarse sobre una cirugía estética que se realizó hace cuatro años. "Me hablan muchas chicas todos los días preguntándome quién es el cirujano que me operó la nariz . A veces piensan que me da vergüenza decirlo, o a ellas les da vergüenza preguntar, así que les dejo la info en mis historias destacadas", arranca contando la hija menor de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, sin miedo a admitir que se retocó la nariz.

"Aquellas que tengan dudas sobre la cirugía o algún medio, pregúntenme. No soy experta en rinoplastias, pero puedo hablar desde mi experiencia. Por lo que entiendo, los miedos principales de la mayoría son sobre la recuperación, así que les hago un breve resumen de cómo fue mi caso", sumó.

Tiziana habló de su operación de nariz 00:31

Video

Y para llevar calma a sus seguidores admitió que si bien fue molesto el post operatorio no fue muy doloroso. "No fue para nada dolorosa, fue más bien molesta, porque tenía la nariz tapada, pero fue totalmente bancable. En cuanto a los moretones, supongo que en parte eso depende de cada uno, pero en mi caso tomé lo que me dio el cirujano y me salieron muy poquitos. La nariz al principio, sí, estaba hinchada y no niego que la primera vez que me vi al espejo fue muy raro, pero día a día se me fue deshinchando y adecuando a la cara", detalló la diseñadora gráfica.

La hermana de Oriana, que vive la cuarentena junto a sus padres y su novio, es también influencer en las redes sociales, por eso aprovechó ese lugar que tiene en la virtualidad para no solo admitir lo que muchos sospechaban sino para guiar a quienes quieren hacer un cambio y no lo hacen por miedo. "Si mal no recuerdo, el tiempo que estuve en reposo fue aproximadamente una semana, o menos: después empecé a ir al colegio normalmente, pero también eso debe ser según cómo se sienta cada uno", concluyó.