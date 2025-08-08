Todd Bridges, protagonista de Blanco y Negro, recordó su extraño primer encuentro con Michael Jackson: “¡No me mates!“

A casi 15 años de su muerte, Michael Jackson sigue dando de qué hablar, no solo por su legado artístico, sino por los testimonios y anécdotas de quienes compartieron tiempo junto a él. Esta semana, quien se refirió al tiempo que compartió junto al Rey del Pop fue Todd Bridges, el actor que interpretó a Willis en la recordada serie Blanco y Negro.

En el pódcast The Patrick LabyorSheaux, el actor recordó que fue él quien recomendó a Janet Jackson cuando los guionistas buscaban a una actriz que interpretara a la novia de su personaje. “La había visto interpretar a Penny en el programa Good Times, y pensé: ‘Esa chica es guapísima’. Tengo que conseguir su teléfono”, rememoró.

No solo lo consiguió, sino que la llamó y comenzaron una especie de romance telefónico. “Era muy tímida, pero hablábamos todo el tiempo”. Entonces, cuando iniciaron la búsqueda de una actriz para la serie, sugirió su nombre.

“Dijeron: ‘¿En serio?’. Yo les dije: ‘Contrátenla. La quiero o renuncio’. Y desde luego la contrataron y se convirtió en mi novia en el programa”, resumió. Entonces, Janet apareció como actriz invitada en 10 episodios de la serie, entre 1980 y 1984, como Charlene DuPrey. Durante parte de ese tiempo, también fueron novios en la vida real.

“Fue divertido. Janet es la mejor persona del mundo. Nos divertimos muchísimo”, aseguró el actor. En aquel tiempo. Bridges se dio cuenta del gran esfuerzo que estaba haciendo la entonces actriz por forjarse un lugar en el mundo del espectáculo, mientras sus hermanos mayores se abrían camino.

“Cuando empecé a salir con ella, me presentó a sus hermanos y al resto de su familia. Y esa situación, para un chico de 16 años, no es para nada divertida. ¿Sabes a qué me refiero? Tienes que conocer a su hermano y todos te miran fijamente", rememoró entre risas.

Pero eso no pasó cuando conoció a Michael, que en ese momento trabajaba en uno de los álbumes más icónicos de la música moderna, Thriller. “Fue una locura. Fui a la casa de Havenhurst que estaban reconstruyendo. En ese momento se alojaban en condominios porque estaban remodelando la mansión. Y recuerdo estar allí, mirando algo, y de repente Michael llegó conduciendo y derrapó con el auto a toda velocidad”, recordó.

“Y él salta y empieza a cantar por dentro: ‘Because this is thriller’. Y yo pienso: ‘¿Qué está haciendo?’. Entonces, Janet me explicó: ‘Oh, está cantando algo de su próximo álbum’“, relató.

Bridges también recordó haber dado un paseo en coche con el ícono del pop. Riendo, dijo: “Te diré algo: ir en un auto conducido por Michael daba miedo. Todo el tiempo en el coche, pensaba: ‘Por favor, no me mates’. Tenía mucho miedo, porque manejaba como un loco”.

Cuando se le preguntó sobre las distintas versiones que existen sobre cómo se comportaba el músico lejos de las cámaras y las miradas indiscretas, el actor aseguró: “Cuando Mike estaba en el escenario, era diferente. Pero en la vida real, era simplemente una persona normal. Y mantenía las mismas conversaciones, él tenía sus gustos, sus disgustos, pero probablemente fue la persona más talentosa que conocí en mi vida”.