Tom Hanks y Rita Wilson: cómo sobrellevan la internación por coronavirus

Tom Hanks y Rita Wilson, enfermos de coronavirus: cómo sobrellevan la internación

13 de marzo de 2020 • 12:31

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson informaron días atrás que tienen coronavirus y es por eso que se encuentran aislados y en tratamiento en un centro de salud en Australia . Con las redes sociales a mano, ambos aprovecharon para conectarse con sus seguidores, hablar sobre su evolución y además concientizar sobre la importancia de las medidas preventivas.

"Hola amigos. Rita Wilson y yo queremos agradecerles a todos los que nos están cuidando muy bien en el centro Down Under. Tenemos Covid-19 y estamos aislados para no contagiar a nadie. Hay personas que podrían enfermarse seriamente por el virus", escribió el actor desde su cuenta de Instagram y destacó: " Nosotros estamos enfrenando esto con paciencia , en el día a día. Hay cosas que todos podemos hacer para cuidarnos a nosotros mismos y a otros, ¿no? Recuerden, a pesar de todos los hechos que ocurren, no hay lágrimas en el baseball".

La frase final es un guiño de Hanks a sus admiradores, pues hace referencia al film de 1992 Un equipo muy especial , en el cual él era el entrenador de un equipo de baseball femenino donde se destacaban los personajes de Madonna y Geena Davis.

Por su parte, Rita les contó a sus seguidores cómo utiliza su tiempo en este especial momento de su vida. Acuarelas, pinceles y hojas es lo que ha llevado a su internación para entretenerse, además de su computadora en la que abrió desde Spotify una lista de canciones para escuchar durante su cuarentena.

Rita Wilson se entretiene pintando, componiendo y escuchando música mientras permanece aislada

Rita Wilson se entretiene pintando, componiendo y escuchando música mientras permanece aislada Crédito: Instagram