Tom Hanks sorprendió al asegurar que hoy no debería protagonizar Filadelfia

Cuando se estrenó en 1993, Filadelfia capturó la atención de los espectadores de todo el mundo. La película gira alrededor del juicio que inicia un hombre contra sus ex empleadores, quienes los despiden cuando descubren que es portador del virus del HIV. Al momento de su lanzamiento, el largometraje supuso uno de los primeros acercamientos más profundos de Hollywood a esa enfermedad.

Por ese trabajo, Tom Hanks se consagró como un actor dramático de peso, ganando su primer Oscar. Sin embargo, en una reciente entrevista, el protagonista de Forrest Gump confesó el motivo por el cual hoy no haría ese papel.

En una charla con la publicación The New York Times Magazine, Hanks se refirió así a Andy Beckett, el personaje al que compuso en dicho largometraje: “En la actualidad, ¿podría un hombre heterosexual hacer lo que hice yo en Filadelfia? No, y con razón. Filadelfia gira alrededor del no tener miedo. Y uno de los motivos por el que la gente no le tenía miedo a esa película, era porque yo interpretaba a un hombre homosexual. Pero ahora estamos más allá de eso, y no creo que la gente pueda aceptar la poca autenticidad de un actor hetero interpretando a un gay”.

Más adelante, el actor de Forrest Gump, profundizó en el por qué de su opinión, y destacó: “No es un crimen ni es el cuco el que alguien diga que actualmente, vamos a exigirle más a una película en términos de autenticidad. ¿Suena como si estuviera predicando? Esa no es mi intención”.

Tom Hanks y una sorpresiva reflexión sobre inclusión y representación en Hollywood Archivo

El tema que aborda Tom Hanks, tiene mucho que ver con la lucha de distintos colectivos, por tener una representación fiel en la pantalla. De esa manera, se busca que personajes que representan identidades de género determinadas, sean interpretados por artistas que posean esa misma identidad.

Esta discusión ganó visibilidad hace muy pocos años, cuando Scarlett Johansson debió renunciar al proyecto de una película llamada Rub & Tug, en la que iba a componer a un hombre trans que llevaba adelante un local clandestino de masajes.

En ese momento, la actriz confesó: “A partir de las dudas éticas planteadas alrededor de mi elección para componer a Tex Gill, decidí respetuosamente retirarme del proyecto. Nuestra comprensión cultural sobre las personas transgénero sigue avanzando, y aprendo mucho de la comunidad que me ayudar a darme cuenta de que no estaba siendo sensible. Estoy agradecida de que el debate sobre la inclusión en Hollywood continúe”.

Por otra parte, hace algunos días, diversos medios del mundo se hicieron eco del desmejorado estado de salud en el que pareció encontrarse Hanks. En el marco de la presentación de su última película, un biopic de Elvis en el que interpreta al histórico manager del músico, el coronel Parker, se vio al actor sosteniendo un micrófono con sus dos manos, para tratar de detener un temblor que le aquejaba .

Luego, trató de controlar la situación colocando su mano izquierda en la parte inferior del micrófono, debajo de la derecha. También intentó brevemente cambiar el artefacto de manos. En ese momento, el público pareció no advertir la situación, pero por otra parte, no se descarta que su actual aspecto físico se deba a alguna dieta para adaptar su figura a un próximo proyecto profesional, como sucedió con el régimen extremo al que se sometió para realizar trabajos como Náufrago.