Día del Padre: la foto retro de Kate Hudson que hizo llorar a Kurt Russell

Kate Hudson emocionó hasta las lágrimas a Kurt Russell con un posteo que le dedicó en Instagram con motivo del Día del Padre. La actriz de 43 años subió a su cuenta de Instagram una imagen retro en la que se la ve abrazada a Kurt en la cama.

“Divertido, aventurero, apasionado, decidido, honesto, devoto, un padre increíble, ¡y la mejor cabellera de todo Los Ángeles! ¡Qué afortunados somos! ¡Te amo, Pá! Feliz del Padre”, escribió Hudson. Las respuestas a la publicación no tardaron en llegar y una de ellas fue la de la madre de Kate, Goldie Hawn, quien hace cuatro décadas que está en pareja con Russell, y con quien tiene un solo hijo en común, Wyatt.

“Querida, esta foto dice muchísimo”, expresó la actriz. “Le mostré esto a tu papi. Este es su mensaje: ‘Pajarito, mamá me mostró esta foto, este regalo del Día del Padre es perfecto. Nunca la había visto y me mató. Hay mucha agua debajo del puente... Es difícil ver la foto por el agua que de alguna manera se metió en mis ojos. Gracias por hacerme el padre más afortunado del mundo. Te amo”, escribió el actor, muy emocionado por el posteo de Hudson.

Recordemos que la actriz de Casi famosos es hija, junto a su hermano Oliver, del músico Bill Hudson, con quien Hawn estuvo casada de 1976 a 1982. De todos modos, en más de una ocasión aseveró que considera a Russell su verdadero padre. Tanto ella como su hermano contaron que Bill los “abandonó” y que para ellos el padre que ha estado siempre fue Kurt, quien llegó a sus vidas cuando Kate tenía tan solo cuatro años. Por su parte, su padre biológico se mostró enojado ante sus dichos y en 2015 se negó a reconocerlos .

Goldie Hawn y Kurt Russell, una pareja sólida de Hollywood

Kurt Russell y Goldie Hawn, la pareja que sortea los vendavales de Hollywood Shutterstock - Archivo

Goldie y Kurt se conocieron en la película The One and Only, Genuine, Original Family Band en 1966, pero entonces ella estaba a punto de casarse con su primer marido, el actor y director Gus Trikonis; varios años después se reencontraron en el rodaje de la película Swing Shift. En el programa CBS Sunday Morning, acompañado de Hawn, Russell relató cómo terminó su primera cita en el Playboy Club. “Inmediatamente me di cuenta que me lo estaba pasando muy bien con esa chica”, contó Russell y agregó: “Así que continuamos la noche (...) Cuando conocí a Goldie estaba en un momento de mi vida en el que definitivamente iba a dar lo peor de mí en lo que a una relación sentimental se refiere. Creo que lo mostré y pensé, si puedes manejar esto tal vez haya alguna posibilidad de que estemos juntos”.

“Fuiste muy divertido”, acotó Hawn. “No creo que si hubieses mostrado lo peor de ti yo estuviera aquí ahora”. Entre risas, ambos hablaron de por qué su relación se volvió cada vez más sólida. “No hay ningún secreto. La clave es querer estar juntos”, dijeron. En otras ocasiones han detallado qué los une como pareja. “No se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces (....) Hay que perdonar. Entender y tener compasión por la otra persona. Si no se puede hacer eso no estás dando una oportunidad justa y real a una relación a largo plazo. Esa es una lección que todos deberíamos aprender”.

Por otro lado, también aludieron al motivo por el que nunca quisieron casarse. “Me habría divorciado hace tiempo si hubiera estado casado. Si tenés sentido de la independencia, suficiente dinero y te gusta tu independencia, hay algo psicológico en no estar casado porque te da la libertad de tomar decisiones de una forma u otra”, explicó Russell. Por su lado, Hawn fue muy clara: “Elegí quedarme, Kurt eligió quedarse y nos gusta la elección”.

Goldie Hawn y Kurt Russell junto a su hijo Wyatt Kevork Djansezian - Getty Images