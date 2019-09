El actor habló sobre el duro momento familiar que le tocó atravesar cuando se enteró de la enfermedad de su hermana Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Tiene 38 años, sin embargo el tiempo pareciera no haber pasado para él. Todavía lo seguimos recordando por su personaje en Verano del 98 o sus divertidas participaciones en Costumbres Argentinas o Los Roldán. Padre de dos hijos y en pareja con Leticia Lombardi desde hace varios años, Tomás Fonzi habló sobre sus nuevos proyectos laborales, su miedo a casarse y sobre la salud de su hermana Dolores.

A punto de estrenar su película Todo por el ascenso, el actor se confesó en un móvil de Pampita Online, donde recordó el momento en el que se enteró de que su hermana tenía cáncer de mama: "Fue una movida espesa para todos nosotros. Uno siempre dice: 'a mí no me va a pasar o a mis seres queridos no les va a pasar' y cuando te toca de cerca, te cambia la perspectiva de todo. Aprendimos todos mucho de la experiencia y eso fue positivo. Por suerte, ella ahora está muy bien y nosotros estamos muy felices", explicó Fonzi, quién enseguida intentó sembrar conciencia al respecto: "Algo que es detectado a tiempo puede pasar como un mal cuento y nada más".

Luego, se refirió al cargo político que le ofrecieron a la actriz (Matías Lammens, candidato a jefe de Gobierno por el Frente de Todos, le ofreció el cargo de vicejefa, aunque ella no aceptó) y opinó: "Dolo es una grosa total. Siempre tuvo su lado militante muy desarrollado. Bueno, ahora con el movimiento de actrices tiene una entereza admirable para hacerle frente a todo, sobre todo a los detractores. Recibir esa mala energía direccionada hacia vos debe ser difícil, yo no tengo ese cuero grueso para evitar que me afecte, pero ella sí". Y enseguida contó una anécdota de cuando se enteró de la propuesta: "Lo leí en las redes esto de que le habían ofrecido hacer política pero nunca me contó ella. Entonces le digo a mi mujer: '¿cómo no me contó y me tengo que enterar por los medios de esto?', y mi señora me dice: 'Si lo dijo el otro día en el asado familiar'. Soy muy colgado", señaló, entre risas.

Además, Tomás hizo referencia a cómo la crisis afecta el ámbito laboral: "Es bravo este ambiente, es muy inestable a todo nivel: económico y emocional", señaló primero y contó luego que una vez que termine con la gira teatral de Perfectos desconocidos, se dedicará a su otra pasión: la música. "Admiro a los que se la juegan por lo que sienten. Yo soy de armar mis proyectos pero siempre quedan en el plano de la utopía, porque concretarlos me cuesta bastante. Mi idea es grabar un par de canciones que escribí hace tiempo y salir con guitarra en mano", confesó el músico.

En cuanto al mote que le pusieron de "novio fugitivo", Tomás se defendió: "Tenemos dos hijos y una vida compartida ya. ¿Qué mejor prueba de nuestro amor que eso?", bromeó.