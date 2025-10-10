La reacción de una espectadora por la que casi deben parar la función de la obra de Verónica Llinás

Un insólito momento se vivió este viernes en el Teatro Premier, cuando los protagonistas de Una Navidad de mierda quedaron consternados ante la carcajada de una de las espectadoras, motivo por el cual casi deben parar la función.

Obra Una Navidad de mierda con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi Gentileza JJ Castro

“Hay risas que son imposibles de sobrellevar. Ayer en #UnaNavidadDeMierda una espectadora nos hizo desbarrancar. Tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder seguir. ¡Qué fiesta por favor!”, escribió Verónica Llinás en su cuenta oficial de X junto al video que dejó ver el insólito momento que vivió junto a Tomás Fonzi, Alejo García Pintos y Anita Gutiérrez mientras estaban sobre el escenario e intentaban continuar con el libreto.

Verónica Llinás compartió el video en el que el elenco se tentó en plena obra (Foto: Captura X/@VLlinas)

En el clip se puede escuchar la risa de una mujer y se ve cómo no solo contagia rápidamente a quienes disfrutaban de la presentación, sino también a los mismos actores.

En cuestión de horas, la espectadora apareció en la publicación de Llinás y se animó a decir que era ella quien no pudo aguantar la risa. “¡Debo confesar que soy yo! ¡Traté de aguantar la risa, pero son los cuatro desopilantes, en especial vos @VLlinas que te sigo hace años! Voy a volver con mi familia (aunque no les gusta tanto mi risa como a mis amigas) jaja. No se la pierdan”, escribió. Rápidamente, la reconocida actriz le respondió: “ja, ja, te vamos a contratar”.

La espectadora se sinceró sobre su ataque de risa en plena función (Foto: Captura X/@VLlinas)

Además de los miles de likes, el tuit no tardó en recibir comentarios del público, muchos para celebrar la labor de los intérpretes. “Andaba medio flojo de ánimo, pero me puse el video en loop y no puedo parar de reírme, también de verlos a ustedes así de tentados! ¿Una fiesta? No, un fiestón patrio. Besos”, fue el mensaje que le envió un seguidor y que también Verónica contestó: “Y no sabés lo que fue en vivo... se empezó a grabar el video cuando ya hacía un rato que no podíamos seguir”.

El clip recibió todo tipo de comentarios (Foto: Captura X/@VLlinas)

“Pero qué belleza perder el control un instante y dejarse llevar... Arte”; “Ya con esto la voy a ir a ver. Fue la publicidad más barata y espontánea de la historia del teatro mundial” y “¡Qué hermosa es la risa contagiosa! Atravesó la pantalla también", fueron otros de los mensajes que recibió.