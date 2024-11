¿Volvió el amor? Will Smith y Jada Pinkett Smith se dejaron ver juntos y muy cariñosos por primera vez en seis meses

La relación de Will Smith y Jada Pinkett Smith es un verdadero misterio : la pareja, durante muchos años una de las más sólidas de Hollywood, confirmó en octubre pasado que estaban separados desde 2016. Y si bien comparten tiempo como familia, se los pudo ver en público y muy cariñosos, durante una salida nocturna. ¿Volvió el amor?

Will Smith y Jada Pinkett Smith fueron fotografiados juntos por primera vez en seis meses. Según publicó el portal PageSix, las estrellas se pusieron cariñosas luego de una cita en el restaurante Crossroads Kitchen en Calabasas, California, que tuvo lugar el jueves pasado.

Will Smith y Jada Pinkett Smith se dejaron ver en público luego de cenar en el restaurante Crossroads en Calabasas RAZM - Backgrid/The Grosby Group

En las imágenes que lograron capturar los paparazzi, se puede ver al protagonista de Hombres de negro y a la actriz de Matrix caminando abrazados rumbo al estacionamiento del lugar. Pinkett Smith lucía casual con una campera en tono beige de Gucci, una remera blanca y un jean gastado, mientras que Will vestía unos pantalones grises, una remera blanca y una camisa gris abierta. A la pareja la acompañó Jay Shetty, amigo de ambos.

La última vez que Smith y Pinkett se mostraron juntos fue en mayo de este año cuando asistieron en Los Ángeles al estreno de Bad Boys: hasta la muerte. En esa oportunidad, recorrieron y posaron en la alfombra roja con sus hijos: Jaden Smith, de 26 años, y Willow Smith, de 24. También fue parte de la velada el hijo del actor, Trey, de 31 años, de su matrimonio anterior con Sheree Zampino.

Will y Jada se abrazaron al salir del restaurante mientras los seguían un séquito de guardaespaldas y un amigo RAZM - Backgrid/The Grosby Group

Aquella aparición pública en un evento para la prensa se produjo después de que ella revelara que con Will se habían separado en 2016 . “Todavía lo estamos resolviendo” , le dijo a la revista People en octubre de 2023. “Hemos estado haciendo un trabajo muy duro juntos”. “Simplemente nos amamos profundamente y vamos a averiguar cómo se ve eso para nosotros”, agregó la también productora.

Apenas unos días después de aquellas declaraciones, la actriz volvió a hablar de su relación con Smith en el show de Drew Barrymore. Allí había asegurado que con Will iban a estar “juntos para siempre”.

Un saludo familiar y una unión eterna

Will Smith y su familia luego de la ceremonia de los Oscar en donde se convirtió en figura por su cachetada a Chris Rock The Grosby Group

Las fechas importantes siguen siendo centrales para los Smith . Por eso, Jada aprovechó el último día del padre para rendirle un homenaje al padre de sus hijos. En un posteo de Instagram donde subió una divertida foto de la estrella durmiendo mientras sus hijos posaban a su alrededor, la actriz de 52 años le agradeció al actor por ser un padre “devoto”.

“Will, gracias por ser un devoto padre, tanto para niños como para niñas, y por todo lo que hacés”, escribió entonces la actriz como epígrafe. “Feliz día del padre, te merecés el descanso”, bromeó luego.

El actor tiene una muy buena relación con sus hijos. De hecho, el año pasado cuando Pinkett Smith publicó sus memorias, que incluyeron algunos pasajes que no dejaron bien parado al actor, sus hijos lo apoyaron de forma incondicional.

Una postal de noviembre de 2022 de Will Smith y Jada Pinkett Smith Grosby Group

Revelaciones explosivas

Según el portal de noticias PageSix, los hermanos “se sintieron mal” por su padre ante las revelaciones explosivas sobre el matrimonio que se hacían en Worthy, el libro autobiográfico de la actriz. “Saben que ha pasado por muchas cosas últimamente y esto no ayuda”, había explicado una fuente a Entertainment Tonight en aquel entonces, en relación con lo que los jóvenes pensaban sobre lo que había causado el libro y que además saliera a la luz la separación de la pareja.

Por su parte, Smith le mandó en ese entonces un mail al periódico The New York Times, en donde habló de las palabras de su ex y mencionó el estado de “ceguera emocional” en el que ambos estuvieron inmersos por mucho tiempo. “Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil”, escribió el actor, quien añadió que las revelaciones de Jada lo habían “despertado”. Por otro lado, destacó las cualidades de la madre de sus hijos con sentidas palabras: “Ella es mucho más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había llegado a imaginar”.

