6 de julio de 2019 • 14:11

"Hubo violencia desde que nació nuestro hijo Francesco. Cuando tenga los papeles voy a hablar bien. Está hecha la denuncia", reveló Morena , la hija de Jorge Rial , en una entrevista televisiva y contó que su expareja, Facundo Ambrosioni, tiene prohibido acercarse a 300 metros de su casa. "No puedo sacarle el derecho de ver al bebé, por más que me haya hecho lo que haya hecho", explicaba la joven el viernes frente a las cámaras.

"La primera vez que le pedí a Facundo que se fuera de mi casa, yo ya lo había llamado a mi papá para contarle todo. Es que me cuesta despegarme de las relaciones. Mi papá tenía razón con lo que me decía... Yo no tenía las pruebas hasta hoy. Mi papá me dijo que me iba a acompañar siempre. Yo lo amo mucho", aseguró Morena en otro tramo de la entrevista.

Ese mismo día, ante la repercusión que despertó el discurso de su hija, Rial no pudo evitar referirse al tema en su programa, Intrusos. "La amo profundamente. La apoyo como hice siempre, tiene una familia atrás y ella lo sabe", comenzó el conductor, que nunca vio con buenos ojos la relación de su hija con Ambrosioni.

Luego, le habló directamente a Morena: "Te amo y no hace falta pedir perdón. Entre nosotros existe un vínculo irrompible de amor. Estamos más fuertes que nunca. Estoy yo, está tu hermana Rocío, Romina, sus hijas y amigos", afirmó

Ahora, quien decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos fue el propio Ambrosioni. Y lo hizo desde las redes sociales, un terreno hasta el momento neutral. El futbolista subió una storie a su cuenta de Instagram en la que expresa: "Gracias por los mensajes. Tengo mucha fe en Dios y sé que habrá Justicia".

"Soy incapaz de lastimar a nadie. Sólo pienso en proteger y cuidar a mi hijo, que es lo más importante. El tiempo dirá todo", afirmó, sobre una fotografía en la que puede vérselo junto al pequeño Fran.

Captura - Instagram