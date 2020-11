El ex de la Bomba Tucumana se defiende de sus acusaciones Crédito: Confrontados

En las últimas horas, un nuevo escándalo envolvió a Gladys la Bomba Tucumana. Tras acusar a su expareja de estafa, Sebastián Escacena rompió el silencio y se defendió públicamente. Mientras desmintió los dichos de la cantante, el exfutbolista redobló la apuesta y advirtió que si hablaba realmente, ella tendría que irse del país.

Desde Tucumán, el joven (a quien conocimos por acompañar a su novia en el "Bailando...") charló con Confrontados y aclaró punto por punto. "El auto lo compramos entre los dos. Quedaba un saldo de 100.000 pesos y por eso todavía no tenemos la cédula verde porque aun no hicimos la transferencia, pero el 08 lo firmé yo", comentó molesto por las acusaciones recibidas.

En cuanto a que se quedó con plata de sus cuentas bancarias, advirtió: "Yo no tengo acceso a sus cuentas. Tendría que estar preso sino. Sé la clase de persona que soy, la familia y los amigos que tengo. Jamás le pedí plata a nadie. Tengo trabajo por suerte". Pero lejos de poner paños fríos, retrucó: "Al contrario, ella tendría que ser agradecida por los siete años que estuve a su lado y la ayudé. Cuando no la llamaba nadie y no tenía un peso. Después cuando entró en el 'Bailando...', me pidió que deje de jugar al fútbol para acompañarla, pero fue lo peor que pude hacer".

Con respecto a las versiones que arreglaba shows de su pareja y luego se quedaba con la plata, explicó: "Le conseguí varios shows en Tucumán porque por el fútbol tengo contactos con algunos políticos, pero nunca me dio un peso. Cuando empezó la pandemia lloraba que no tenía ni para pagar las tarjetas y yo la ayudé con mi trabajo de colectivero".

Minutos después, Escacena esbozó una teoría sobre los motivos por los cuales la Bomba Tucumana lo está ensuciando públicamente. "Ella está enojada porque estoy en pareja, estoy bien, tranquilo, feliz. Mi novia se llama Marcela. Es una gran persona, encontré el amor, algo que no sentía hace mucho", señaló y enseguida hizo referencia a las razones por las cuales se terminó el amor con la tucumana: "Hubo infidelidad por parte de ambos".

Asombrados por su revelación, el joven dio más detalles: "Ella dice que hace dos años que nos peleamos y es mentira, fue en diciembre. Yo le encontré mensajes con otras personas y ella me lo reconoció en la cara. Después yo salí a bailar y me encontré con unas examigas y también me encontró mensajes".

Sin embargo, lo más fuerte de su testimonio llegó casi al final de la entrevista. "En siete años le brindé todo, la ayudé, estuve a su lado. Ella me acusa a mí de estafador, si yo hablara se tendría que ir del país. Ella cobraba un sueldo del Estado. Tenía un cargo de asesora de cultura y nunca fue a trabajar. Decía que donaba su sueldo y nada que ver, pero no voy a hablar más, soy un caballero", remató.