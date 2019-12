Una amiga de Pablo Rago dio detalles del estado de ánimo del actor

La amiga de Pablo Rago, Gloria Fichera, contó en Confrontados cómo se encuentra el actor Crédito: Santiago Cichero/AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 20:44

Desde que fue denunciado por Erica Basile por abuso sexual, hace ya una semana, Pablo Rago decidió no hablar. Aseguran que está recluido en su casa, y sostenido por su mamá Mimi y sus hermanos. Y que dejó todo en manos de su abogado, el doctor Fernando Burlando. Sin embargo, su amiga Gloria Fichera sí habló sobre el actor y sobre el momento que está viviendo.

"Hace más de cuarenta años que somos amigos y trabajamos juntos varias veces. Lo conozco desde que él tenía 7 años y yo, 10. Lo que puedo decir es que es como un hermano. Somos hermanos del corazón. Puedo hablar de cómo es él, de tantas cosas compartidas. No me puedo meter en otra cosa, porque no soy jueza. Pero pudo decir la clase de persona que es, como amigo, como familia. Es una persona excelente. Me ha bancado en momentos difíciles y yo también a él. Conozco a varias de sus ex novias y tuve los mejores comentarios", contó Gloria Fichera en Confrontados, ciclo que conduce Carla Conte por El Nueve.

Respecto de la denuncia de Basile, Fichera comentó: "Cuando escuché sobre la denuncia, primero me asombré. Se me escapó un lagrimón; me quedé helada. No estoy en contra de nadie que denuncie a nadie y me solidarizo con esas mujeres que sufrieron, pero yo hablo en particular y no en general. Tampoco nos abusemos. Pablo nunca necesitó forzar a una mujer para tener un acercamiento. Aunque tampoco niego lo que dice esta chica. No me quiero meter en cosas que no tienen que ver conmigo", dijo Fichera.

Luego, contó que habló con Rago una vez luego de conocerse la denuncia. "No quiere hablar con nadie. Dice que no hizo nada de lo que se lo acusa, que es una locura. Dejó todo en manos de su abogado. Está mal. Trata de no mirar tele. Tiene un hijo divino, Vito, que tampoco la está pasando bien. Soy la primera en defender a las mujeres cuando sufren esta situación, y también hay hombres que sufren y la pasan mal. La Justicia lo dirá. Si hizo algo así es aberrante".

Fichera también contó que habla casi a diario con Mimi, la mamá del actor. "Está muy triste. Esto no lo deja bien parado a Pablo. Está muy bajoneado. Tiene una carrera intachable, trabaja desde los 4 años. Es un tema complicado. Lo que puedo decir es que siempre fue muy respetuoso". Por último confirmó que Rago actualmente está de novio y que su pareja lo acompaña y lo apoya. "No puedo decir más porque no me corresponde", cerró.