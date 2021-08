Tras estar internada en terapia intensiva, Mercedes Ninci regresó a la televisión: “Estoy nerviosa”

Tras estar internada en terapia intensiva a causa de una cefalea en estallido secundario, Mercedes Ninci volvió a retomar sus tareas. Luego de regresar a su programa en Radio Mitre, este lunes la periodista estuvo como panelista invitada en Los ángeles de la mañana y habló sobre su estado de salud.

Si bien ya está retomando sus actividades, Ninci explicó que deberá hacerlo de manera gradual, ya que los médicos le aconsejaron llevar una vida tranquila, evitando tanto estrés físico como emocional. “ Es la primera vez que vuelvo a la tele después de lo que me pasó, así que estoy nerviosa ”, confesó desde su asiento en el living del matutino de eltrece.

Mientras se mostró contenta por volver al ruedo, la periodista reveló que a partir de lo que le pasó se volvió temerosa. “La verdad que le tenía miedo a las luces por eso no quería volver a ningún estudio, pero la médica me dijo que no tiene nada que ver con lo que me pasó”, expresó al tiempo que recordó lo que le pasó en Lo de Mariana.

“Lo que tuve fue una cefalea en estallido, me agarro un dolor de cabeza tremendo, indescriptible, de golpe. Pero después cuando me llevaron en la ambulancia me hicieron una punción lumbar y aparentemente me sacaron más líquido del que tenían que sacarme y eso me provoco unos tremendos dolores, por lo que terminé en terapia intensiva del FLENI”, explicó.

Tras volver a la radio, esta fue la primera aparición televisiva de Ninci. “Volví a la radio a trabajar muy contenta, pero la vuelta es progresiva; no me dejan volver del todo. Ni siquiera me han dejado volver a Córdoba. Esta es la primera vez que vengo a la tele. Tenía un poco de miedo a las luces, me quedó como pánico por eso no sabía si venir o no, pero la médica del FLENI me dijo que no tiene nada que ver. Lo que me dicen es que no me puedo estresar, cualquier problema que me hago me provoca dolor de cabeza”, advirtió y, entre risas, bromeó: “Si me voy de LAM sin dolor de cabeza es que me recuperé”.

El 30 de junio, Ninci se descompensó mientras estaba al aire en Lo de Mariana y tuvo una lenta recuperación. “Estoy mejor, ya no me duele la cabeza. Estuve once días con dolor y ayer me senté por primera vez”, dijo durante una charla con Fernanda Iglesias en Mucha Radio FM 89.5, a mediados de julio. “Mi médica me explicó que era una cuestión física, no emocional, y me hicieron una punción para descartar que fuera algo más grave. Si no me hubieran hecho la punción no hubiera estado tantos días internada”, reveló.

“Yo le decía a Mariana [Fabbiani], ‘Me estoy muriendo y nadie se da cuenta’, y pensaba en mis cuatro hijos. Le decía que me quería morir en la calle haciendo notas, no adentro de un estudio. Un horror”, recordaba sobre el día en que tuvieron que llamar a la ambulancia en el canal, debido a lo mal que se sentía. Debido a este cuadro, la periodista no pudo estar en la despedida del ciclo Lo de Mariana. “Me hubiera gustado ir la última semana, pero no podía estar sentada. Estuve en terapia intensiva y en sala común mirando el techo”, explicó.

“Tuve algunas propuestas para tele, pero ahora no puedo ni pensar; también tenía pensado irme de vacaciones, pero no creo”, dijo sobre un posible regreso a la pantalla chica. “No puedo comprometerme con un programa por ahora”, se sinceró. “Puedo vivir sin trabajar en tele, pero sin radio no. Vamos a ver qué pasa, quiero vivir el día porque uno no sabe qué va a pasar al día siguiente. Si uno se la pasa haciendo proyectos, no vive el día a día”.

En una charla con LA NACION, la periodista explicó su diagnóstico. “Me dijeron que tengo síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una cefalea por hipotensión endocraneana por punción lumbar. Lo tuve que escribir porque me es difícil explicarlo. Estuve acostada, en posición de 90 grados para ver si puedo recuperar líquido del cerebro que aparentemente perdí cuando me hicieron la punción lumbar”, manifestó en su momento, aliviada de saber que no tuvo un ACV.

LA NACION