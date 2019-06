Tras el final de The Big Bang Theory, ¿qué harán los actores?

The Big Bang Theory se despidió pero varios de sus actores ya tienen otros proyectos en qué pensar

Eran, hasta hace algunos días, los actores y actrices mejores pagos de la televisión estadounidense, pero ahora que The Big Bang Theory terminó... ¿cómo sigue el futuro de Jim Parsons , Johnny Galecki , Kaley Cuoco , Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik y Melissa Rauch ? Entre la tentación de probar suerte en nuevos terrenos o apostar a lo seguro para seguir reinando en televisión, estos actores y actrices ya tienen proyectos para continuar sus carreras en cine y teatro.

No hay dudas de que la estrella del show era el insufrible Sheldon Cooper, que logró ser querible y un ícono pop gracias a la magistral actuación de Jim Parsons . Aunque no se alejará del todo del personaje, ya que es productor ejecutivo y la voz en off de Young Sheldon, seguramente elegirá más roles en el cine y el teatro aunque en su futuro inmediato lo veremos mucho en Netflix . Además de producir la original Special, es parte del elenco de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile y será protagonista de la adaptación del musical de Broadway The Boys in the Band, bajo la dirección de Ryan Murphy .

La rubia que enloquece a los nerds, Kaley Cuoco , ya los está volviendo locos de nuevo: la actriz sorprendió hace algunos días al anunciar que no sólo le pondrá la voz sino que será la productora ejecutiva de una película animada sobre Harley Quinn, la popular villana de la casa de cómics DC. No será su único rol doble en pantalla: el año pasado compró los derechos del thriller La azafata, que piensa llevar a la gran pantalla y que protagonizará.

Johnny Galecki , por su parte, ya empezó a grabar participaciones especiales en la continuación de la sitcom de los 90 Roseanne, en donde él empezó actuando casi dos décadas atrás. El actor volverá a ponerse en la piel de David Healy, el exmarido de Darlene, en algunos episodios, pero en calidad de invitado especial. "Necesito un poco de espacio libre en mi vida antes de volver a comprometerme con una ficción", le confesó al sitio TV Line. Es que su vida personal está cambiando: con su novia, Alaina Meyer, esperan a su primer hijo.

Este 2019 fue un año con muchas satisfacciones para Simon Helberg. Mientras terminaba de grabar la serie que lo volvió una estrella como el querible Howard Wolowitz, fue nominado a un Globo de Oro por su actuación en la aplaudida Florence Foster Jenkins y estrenó la película Paint It Black. Aunque no confirmó nada y sólo dijo que siempre estaba dispuesto a escuchar propuestas, desde hace tiempo circula el rumor de que el showrunner de The Big Bang Theory, Chuck Lorre, quería hacer un spin off con Howard y su familia.

Para Kunal Nayyar el futuro es familiar: el actor que interpretó a Raj Koothrappali le dijo a la prensa que tiene ganas de pasar tiempo con su familia en la India. "Me fui del país cuando tenía 18 y nunca volví más que de vacaciones. Quiero pasar más tiempo con mis padres, regresar a mi casa y estar con mi papá y mi mamá. Ése será mi foco ahora", dijo.. De todos modos, tiene proyectos en carpeta: el film Think Like a Dog y la voz que le puso a la secuela de la película animada Trolls.

Una de las sorpresas de la serie fue sin dudas Mayim Bialik , la actriz que todos conocimos de niña por Blossom en los 90 y que regresó a la actuación luego de hacer una prestigiosa carrera universitaria. Ahora que cambió su vida, la morocha confesó que está intentando descifrar su futuro: "¿A dónde me llevará todo esto? ¿Por dónde sigue mi carrera? ¿Qué haré ahora?". Mientras lo decide, su único proyecto confirmado es ponerle la voz a un robot en la película The Inspector Chronicles.

En cuanto a la jovial Melissa Rauch, quien comenzó en The Big Bang Theory en su tercera temporada como Bernadette Rostenkowski, su futuro parece ser el cine. Este año estrenará comercialmente Ode to Joy, una película independiente que tuvo buenas críticas en los festivales, y se espera que a fines de año estrene The Laundromat, dirigida por Steven Soderbergh y en donde comparte pantalla nada menos que con Meryl Streep .

El impacto de la despedida. Pero no sólo estos intérpretes extrañarán la exitosa sitcom, también lo hará el canal que la transmitía en los Estados Unidos, CBC. De acuerdo a un detallado informe de la revista económica Forbes, la finalización de la serie podría incluso impactar negativamente en las acciones del grupo de medios dueño de esta pantalla.

La señal evalúa hacer una serie con alguno de sus personajes, posiblemente Howard, pero todavía resta saber qué sucederá con The Young Sheldon, la precuela que cuenta con la voz de Parsons y se mete en su infancia, ahora que The Big Bang Theory terminó, ¿podrá mantener su buena audiencia? Otro de los rumores que circulan es hacer una nueva versión de Blossom con la participación de Bialik en un rol adulto, para atraer a este público que quedará de algún modo huérfano. Pero por ahora no hay más que trascendidos y rumores. Lo cierto es que los nerds favoritos de la televisión se han despedido con todos los honores y es claro que dejarán un espacio vacío que nadie podrá llenar fácilmente.